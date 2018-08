Sociedad

Incidente de Aguirre

Esperanza Aguirre niega haberse fugado de los agentes que la multaron

04/04/2014

Ha ironizado con el hecho de que para "seis agentes de movilidad" una "sexagenaria" como ella sea "gravemente peligrosa". Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado que "la ley es igual para todos".

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este viernes que "no, no y no" ha pensado en dimitir y que si hubiera atropellado a un peatón, en lugar de cometer una infracción de estacionamiento, "estaría peor que (el expreso de ETA Josu Uribetxebarria) Bolinaga".

En una tensa entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press, ha afirmado que "no" cree que en otro país un político hubiera dimitido en similares circunstancias.



"Menos mal que he cometido una infracción de aparcamiento porque si hubiera atropellado a un peatón estaría peor que Bolinaga. Están diciendo que me he dado a la fuga mientras me ponían la multa y que he arrollado a un agente y eso es falso", ha apostillado.



La dirigente popular ha ironizado con el hecho de que para "seis agentes de movilidad" una "sexagenaria" como ella sea "gravemente peligrosa".



También ha querido aclarar que en ningún momento los agentes se pusieran "a la par" de su coche pidiendo que parara ya que las calles entre el lugar donde fue multada y las que llevan a su domicilio son todas de "un solo carril".

Sáenz de Santamaría: "La ley es igual para todos"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado este viernes que "la ley es igual para todos", al ser preguntada por el incidente de tráfico en el que se vio involucrada ayer la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre.



Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha recordado que Aguirre ha dado explicaciones sobre lo ocurrido y que ahora hay un procedimiento abierto que deberá definir "hechos y responsabilidades".

Botella defiende la veracidad de los agentes

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha defendido hoy que "la ley es igual para todos" y que las declaraciones de los agentes de movilidad que han interpuesto una denuncia contra la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, por un incidente de tráfico, "tienen presunción de veracidad".



A su llegada a la intermunicipal que el PP celebra desde hoy en Valencia, Botella ha respondido así a los periodistas que le han preguntado por la denuncia interpuesta contra Esperanza Aguirre.



"Las declaraciones de los agentes de la autoridad tienen presunción de veracidad y, por lo tanto, todo seguirá el procedimiento legal establecido", se ha limitado a responder la alcaldesa de Madrid tras reiterar que "la ley es igual para todos".

Víctimas de accidentes critican la actitud de Aguirre

Automovilistas y asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico han criticado este viernes la actitud de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, después de que ayer golpeara a la moto de un agente de movilidad del Ayuntamiento de la capital al arrancar el coche que conducía tras ser sancionada por detenerse en el carril bus de la Gran Vía a la altura de Callao.

El parte sobre Aguirre

El parte de la Policía Municipal de Madrid sobre el incidente que tuvo ayer la expresidenta regional, Esperanza Aguirre, revela que los agentes que le persiguieron hasta su casa llegaron a circular "de forma paralela" junto a su coche pero que ella hizo "caso omiso" a sus indicaciones.



En el atestado, al que ha tenido acceso Europa Press, el policía municipal actuante relata que a las 16:15 horas de ayer, cuando se encontraba patrullando por la Gran Vía junto a su compañero observaron cómo un agente de movilidad estaban denunciando a un vehículo que estaba estacionado en el carril 'bus taxi' con las luces de emergencia encendidas, "no encontrándose en el interior el conductor del mismo".



Los agentes se posicionaron en la parte posterior señalizando tal hecho con el fin de canalizar el tráfico y proteger la integridad del agente de movilidad, debido a la gran intensidad de vehículos. Es en ese momento, según el parte, cuando aparece otro agente de movilidad situándose con su moto en la parte delantera del coche.



Posteriormente, y pasados unos instantes, "una mujer se aproxima a uno de los agentes de movilidad, manteniendo una breve conversación, par a continuación meterse dentro del vehículo, un Toyota Versus de color blanco".

"En el momento que proceden a notificar la denuncia a la conductora, la misma comienza a realizar maniobras con la intención de iniciar la marcha y, haciendo caso omiso a las indicaciones de los agentes de movilidad, procedieron a detener el vehículo, golpeando con el lateral derecho del vehículo la motocicleta que se encontraba delante, tirándola al suelo", señala el policía actuante.

A continuación, estos agentes, seguidos de los de movilidad, salieron tras el vehículo en cuestión, "llegando a circular de forma paralela e indicando de forma verbal que detuviera el mismo, haciendo caso omiso a las órdenes de estos agentes, para a continuación girar a la derecha para entrar en la calle Silva, y continuar de frente por la calle San Roque, girar a la izquierda por la calle Pez hasta entra por otra calle para llegar al garaje de su domicilio y detener el vehículo para acto seguido entrar dentro de su vivienda".

Entonces, tal y como continúan las diligencias presentadas al Jefe de la Unidad Integral de Distrito Centro Norte de la Policía Municipal de Madrid, los agentes salieron de su coche y se encontraron con un guardia civil miembros del servicio de seguridad de la persona en cuestión, que previamente habían identificado los agentes de movilidad como Esperanza Aguirre.