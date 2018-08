Sociedad

Archivan la investigación por el libro 'Cásate y sé sumisa'

14/04/2014

La Fiscalía de Granada no ve que el contenido del libro suponga "infracción penal alguna".

La Fiscalía de Granada ha archivado las diligencias de investigación penal iniciadas por el libro 'Cásate y sé sumisa', de la editorial Nuevo Inicio, del Arzobispado de Granada, al entender que las afirmaciones contenidas en la publicación no suponen infracción penal alguna, según han informado fuentes del Ministerio Público.



La Sección de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía fue la que abrió el pasado mes de enero las diligencias ahora archivadas, después de que el Consejo Municipal de la Mujer de Granada, integrado por 67 asociaciones, le reclamara abrir una investigación contra una obra ante la que manifestó su "enérgico rechazo".



El libro suscitó posiciones contrarias en multitud de colectivos, y llegó a provocar que el grupo Anonymous hackeara durante unas horas la página web del arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, (www.arzobispodegranada.es), en protesta por la publicación.



Motivó también las protestas de varios sectores de la sociedad, y de todos los partidos políticos, tanto del PP, como del PSOE e IU, que instaron a la Fiscalía a investigar el asunto.



Incluso la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, llegó a pedir su retirada, si bien el Arzobispado ha mantenido en todo momento que el libro, de la periodista italiana Constanza Miriano, no atentaba contra los derechos de las mujeres y no ha visto razones para retirarlo del mercado, donde ha alcanzado importantes ventas, llegando a ser uno de los más vendidos en la web de Amazon.



De hecho, ya ha publicado la versión masculina del volumen, 'Cásate y da la vida por ella', que, como el primero, según su autora, está basado en la carta a los Efesios de San Pablo.