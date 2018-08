Sociedad

Manifestación

Miles de personas protestan contra los recortes en Madrid

Redacción

26/04/2014

En un ambiente festivo y reivindicativo, la manifestación ha partido de Atocha y ha llevado a cabo varias protestas frente a los Ministerios de Educación, Sanidad y Economía.

"Sin educación no hay ciencia. Sin ciencia no hay sanidad. Sin educación, ciencia y sanidad no hay servicios sociales", con este lema han unido este sábado sus protestas las mareas blanca, verde, naranja y roja en una única marcha que ha sido secundada por varios miles de personas en Madrid.

La manifestación ha partido a las siete de la tarde de Atocha y ha discurrido en un ambiente festivo y reivindicativo por las plazas de Neptuno y Cibeles para terminar en la Puerta del Sol, con la lectura de un comunicado por parte de distintos portavoces de los cuatro movimientos sociales en defensa de los servicios públicos.

"Seguiremos con la movilización en la calle y en los centros para defender los derechos sociales y laborales", han advertido.

Familias, profesores, sanitarios, científicos, trabajadores sociales y personas mayores han secundado esta marcha, que cuando ha pasado por delante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, los concentrados han dado una gran pitada y han proferido gritos como "Ese Ministerio no es de igualdad".

También han protagonizado otro acto de protesta frente al Ministerio de Educación, donde han leído un texto "alertando de las consecuencias de la reforma educativa" y han denunciado "el recorte de las becas y el deterioro de la escuela pública".

En la sede del Ministerio de Economía, ya próximo a la Puerta del Sol, los concentrados han pegado un cartel denunciando la "morosidad" de este departamento y lamentado que el presupuesto para Ciencia haya pasado de un 0,92 a un 0,52 del PIB.