Pamplona aprueba la nueva ordenanza para los encierros de San Fermín

Redacción

28/04/2014

La ordenanza, que establece un régimen sancionador para determinadas conductas, ha sido aprobada con el apoyo de UPN, Nafarroa Bai, PSN, y PPN, y la abstención de Bildu, Aralar e Izquierda-Ezkerra

El pleno del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado definitivamente la ordenanza del encierro tras un debate en el que se ha introducido un cambio de última hora según el cual el tercer cohete se lanzará cuando los seis toros estén en la plaza, y no cuando el primer toro entre en los corrales, como se hacía hasta ahora



La ordenanza, que establece un régimen sancionador para determinadas conductas en el encierro, ha sido aprobada con el apoyo de UPN, Nafarroa Bai, PSN, y PPN, y la abstención de Bildu, Aralar e Izquierda-Ezkerra.



No obstante, la enmienda sobre el tercer cohete, presentada por Nafarroa Bai, ha contado sólo con el rechazo de UPN, mientras que el resto de grupos la han respaldado.



No han prosperado otras dos enmiendas presentadas por Nafarroa Bai. Una de ellas pedía que no se pudieran realizar actos de promoción o de marketing que utilizasen acciones consideradas graves o muy graves en el encierro.



La segunda planteaba que se prohibiera la música hacia el recorrido del encierro desde los locales situados en el mismo a partir de las siete de la mañana. La prohibición fijada definitivamente en la ordenanza es más amplia, ya que restringe la música desde cualquier punto del encierro, como una vivienda.



La concejal de UPN Ana Elizalde ha destacado que esta ordenanza permitirá que se puedan sancionar las actitudes que vayan "contra el buen desarrollo" del encierro y buscará "erradicar las actitudes de corredores que se ponen en riesgo a ellos mismos y ponen en riesgo a los demás".