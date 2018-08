Sociedad

Campaña

Garfield, Snoopy y Kitty, sin pelo para apoyar a los niños con cáncer

28/04/2014

Una campaña de la asociación brasileña "Bald Cartoons" muestra sin pelo a varios protagonistas de dibujos animados.

Una campaña de la asociación brasileña Bald Cartoons muestra a varios personajes de dibujos animados calvos, en solidaridad con los niños enfermos de cáncer. Así, el lema reza "A child with cancer deserves to be treated like any other child. Join us and spread the message" (Un niño con cáncer merece ser tratado como cualquier otro niño. Únete a nosotros y difunde la palabra).

Así, podemos ver a Mr. Potato, Popeye, Snoopy, los protagonistas de Rio, Garfield y demás dibujos animados con la maquinilla en la mano o con un pañuelo en la cabeza (como es el caso de Hello Kitty).