ELA y CCOO critican la 'ambigüedad' del Gobierno Vasco sobre la LOMCE

Redacción

14/05/2014

Los sindicatos han considerado que el anuncio de recurrir la reforma educativa ante el Tribunal Constitucional es "una maniobra de distracción".

Los sindicatos ELA y CCOO han criticado este miércoles la "ambigüedad" del Gobierno Vasco sobre si aplicará o no la LOMCE y han considerado que el anuncio de recurrir la reforma educativa ante el Tribunal Constitucional es "una maniobra de distracción".



La consejera de Educación, Cristina Uriarte, se ha reunido hoy en Vitoria-Gasteiz con diversos agentes educativos para informar sobre el plan "Heziberri 2020", documento que desarrolla el marco educativo vasco y explicar los pasos que está dando en relación a la LOMCE.



Tras la reunión, ELA ha considerado que el Gobierno Vasco actúa con "ambigüedad" porque "está queriendo hacer creer a la comunidad educativa que está emprendiendo vías legales para no aplicar" la reforma, pero "al contrario que Cataluña o Andalucía, no ha mostrado un compromiso claro" en este sentido.



En una nota el sindicato ha advertido de que recurrir al TC es "inútil cuando no contraproducente" y ha considerado "inexplicable que el Gobierno Vasco quiera hacer creer que dejará sin efecto esta ley orgánica mediante una Ley de Educación en el Parlamento Vasco".



Por eso, la central nacionalista ha opinado que el Ejecutivo "quiere dar apariencia de que se hace frente a la LOMCE, ocultando la falta de voluntad para poner en marcha mecanismos eficaces" para lograrlo.



Por su parte, CCOO se ha mostrado "escéptico" ante la posibilidad de que los gobiernos vasco y español alcancen en la Comisión Bilateral un acuerdo sobre la LOMCE que evite el recurso del Ejecutivo de Iñigo Urkullu ante el TC.



De hecho, ha considerado que el inicio de estas negociaciones son "una maniobra de distracción de la consejera y un pulso débil a la hora de enfrentarse" al ministro de Educación, José Ignacio Wert.



Por ello, ha pedido a la consejera que "se centre" y aclare, entre otros puntos, "cómo piensa mantener los mismos contenidos a un alumnado que mantendrá sus 25 horas lectivas con nuevas asignaturas y las anteriores" a partir del próximo curso.



El Departamento de Educación ha rehusado opinar sobre el desarrollo del encuentro con los agentes educativos porque se trata de "una reunión de trabajo más", según han explicado fuentes consultadas por Efe.