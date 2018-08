Sociedad

Impulsan una red escuelas insumisas a la Lomce en Cataluña

27/05/2014

Abogan por que las familias valoren acciones de resistencia como no exigir la escolarización en castellano y no pedir la asignatura de religión, entre otras.

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Cataluña (Fapac) impulsa una red de escuelas insumisas a la Lomce, a las que anima a adoptar el 'manual de resistencia activa' que ha elaborado y entre cuyas propuestas incluye no pedir la escolarización en castellano.

El vocal de la junta de la Fapac, Andrés Encinas, no han querido cuantificar cuántas escuelas apoyan esta iniciativa, los impulsores de la red la han definido como "una propuesta que va en contra del espíritu de la Lomce pero no en contra de desobedecerla". Entre otras medidas, el manual elaborado por la Fapac aboga por que las familias valoren acciones de resistencia como no exigir la escolarización en castellano, no pedir la asignatura de religión y no llevar a sus hijos a las pruebas externas de tercero y sexto de primaria, ya que se considera que estos exámenes no son vinculantes.

Otras propuestas destinadas a los docentes consisten en persistir en la inmersión lingüística, mantener las competencias de los consejos escolares, no hacer la especialización curricular, exigir la dotación económica que prevé la Lomce para nuevas tecnologías y para los alumnos con necesidades educativas especiales, mantener la educación en valores y promover el pensamiento crítico, entre otras.

Los representantes de Fapac pretenden que la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, se "posicione claramente" en contra de la Lomce porque, "más allá de declaraciones de carácter genérico, no ha tomado ninguna medida explícita", excepto en el tema de la inmersión lingüística y la no aplicación de la Formación Profesional Básica por temas económicos.

Andrés Encinas ha sido rotundo al afirmar: "desde la Fapac rechazamos completamente la ley, aunque tenemos muy claro que las políticas regresivas ni comienzan ni acaban con la Lomce, y somos muy conscientes de que los recortes en educación son los que, a día de hoy, están erosionando de forma dolorosa el modelo de escuela que defendemos y por el cual trabajamos".