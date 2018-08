Sociedad

Crímenes del franquismo

Servini tomará declaración en la Audiencia Nacional a dos víctimas

Redacción

28/05/2014

Por primera vez dos víctimas del franquismo prestarán declaración en la Audiencia Nacional y lo harán frente a un juez de ese tribunal, Fernando Andreu.

La juez argentina María Servini, que investiga los crímenes cometidos durante el franquismo, tomará mañana declaración a dos víctimas del franquismo en la Audiencia Nacional. Será la primera vez que víctimas del franquismo declaren en la Audiencia Nacional y frente a un juez de ese tribunal, exactamente, Fernando Andreu.

Las dos víctimas que prestarán declaración en la Audiencia Nacional son Teresa Álvarez de 93 años y Faustina Romeral de 90 años. Álvarez hablará sobre el trato recibido por su abuelo, padre y sus dos hermanos. Por otra parte, Romeral hablará de su propia experiencia y de la de su familia. Y es que Romeral fue detenida cuando tenía 15 años junto a sus padres, su padre fue asesinado y su madre enviada a la cárcel. Además Faustina Romeral pasó un tiempo en la cárcel.

Servini llego hace unos días al País Vasco y se desplazó después a Andalucia y finalizará su estancia en España, en Madrid, el 30 de mayo.

Servini interrogó en Gernika a los hermanos Kalzada, Julen y Luisa. El primero, cura, estuvo preso en Zamora, y ha sido juzgado en el proceso de Burgos. La hermana ha denunciado que su padre fue fusilado, junto a otras siete personas, en Busturia.

Además, la magistrada se desplazó al hospital de Miranda de Ebro, en Burgos, donde se encuentra ingresado el bilbaíno Félix Padín, miliciano anarquista, que estuvo en varios campos de concentración, pero no pudo tomarle declaración al no haber llegado su exhorto a los juzgados. No obstante, sí conversó con él y le vio "muy lúcido". Padín se encuentra ingresado en el centro hospitalario tras sufrir una hemorragia interna.

La magistrada solicitó la extradición a Argentina del exinspector Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', y al excapitán guardia civil Jesús Muñecas Aguilar a los que investiga por las torturas que habrían cometido durante los últimos años del franquismo. Las Secciones Segunda y Tercera de la Audiencia Nacional han rechazado entregarles al considerar que los hechos de los que se les acusa han prescrito.