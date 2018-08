Sociedad

Memoria histórica

Dos víctimas del franquismo, felices al declarar en la AN

Redacción

29/05/2014

Faustina Romeral Cervantes, de 90 años, y Teresa Álvarez Alonso, de 93, han sido las primeras víctimas del franquismo que han declarado en la Audiencia Nacional.

Dos mujeres nonagenarias han relatado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y a la jueza argentina María Servini las represiones a las que fueron sometidos miembros de sus familias durante el franquismo, en el que han calificado como un día feliz tras ser escuchadas al fin por un juez.

Faustina Romeral Cervantes, de 90 años, y Teresa Álvarez Alonso, de 93, han sido las primeras víctimas del franquismo que han declarado en la Audiencia Nacional de Madrid, aunque por exhorto dentro del proceso que la jueza argentina lleva en su país en virtud al principio de justicia universal.

Ha sido la primera vez que víctimas del franquismo han declarado en la Audiencia Nacional y frente a un juez de ese tribunal, exactamente, Fernando Andreu.

La primera en declarar ha sido Faustina Romeral Cervantes, una mujer de 90 años que permaneció entre 1947 y 1953 en prisión, donde fue internada también su madre. En la comparecencia se ha escuchado también a Teresa Álvarez Alonso, de 93 años y que pide investigar la represión sufrida por su abuelo paterno, su padre y sus dos hermanos.

Las declaraciones han tenido lugar en el marco de la causa que la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires abrió para investigar los crímenes de genocidio y de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista desde el 18 de julio de 1936 hasta el 17 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas en España.

Servini remitió desde Buenos Aires una comisión rogatoria a la Audiencia Nacional para interrogar a estas dos mujeres pero la petición llegó a los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, que la semana pasada dieron traslado de ella a la Audiencia, donde le tocó por reparto al juez Andreu.

Declaraciones en el País Vasco, Andalucia y Madrid

Servini viajó desde Argentina para interrogar a algunas de las víctimas del franquismo personadas en el proceso abierto en Argentina y que por su edad o condiciones no pueden viajar para prestar declaración o trasladarse a un consulado.

Servini llego hace unos días al País Vasco y se desplazó después a Andalucia y finalizará su estancia en España, en Madrid, el 30 de mayo.

Servini interrogó en Gernika a los hermanos Kalzada, Julen y Luisa. El primero, cura, estuvo preso en Zamora, y ha sido juzgado en el proceso de Burgos. La hermana ha denunciado que su padre fue fusilado, junto a otras siete personas, en Busturia.

Además, la magistrada se desplazó al hospital de Miranda de Ebro, en Burgos, donde se encuentra ingresado el bilbaíno Félix Padín, miliciano anarquista, que estuvo en varios campos de concentración, pero no pudo tomarle declaración al no haber llegado su exhorto a los juzgados. No obstante, sí conversó con él y le vio "muy lúcido". Padín se encuentra ingresado en el centro hospitalario tras sufrir una hemorragia interna.

La juez argentina, que ha escuchado a víctimas del País Vasco y Andalucía y se ha reunido con representantes de diferentes comunidades, terminará su ruta en Madrid el próximo 30 de mayo.