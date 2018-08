Sociedad

El alcalde de Barcelona contempla parar el derribo de Can Vies

29/05/2014

Aún así, los Mossos d'Esquadra han detenido al menos a 23 personas en la cuarta noche de incidentes tras el desalojo el lunes del centro de Can Vies.

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha asegurado este jueves que detendrá el derribo de Can Vies "si es una condición para llegar a un acuerdo". Trias ha hecho este anuncio en declaraciones en TV3, donde ha asegurado que está dispuesto a poner "un espacio a disposición" de los gestores de Can Vies y ha abierto la puerta a parar el derribo del actual centro cívico mientras dura la negociación. Aún así, los Mossos d'Esquadra han detenido al menos a 23 personas en la cuarta noche de incidentes tras el desalojo el lunes del centro de Can Vies.

Trias ha considerado que la reunión que han mantenido este jueves el Ayuntamiento con los vecinos es un "paso muy importante" para desbloquear el conflicto.

El Centro Social de Sants-Asociación de Vecinos ha propuesto al Ayuntamiento de Barcelona que detenga el derribo de Can Vies como, gesto para dialogar y haga "una propuesta política audaz" a la Plataforma de este colectivo para reanudar el diálogo y acabar con el conflicto. También exigen que se detengan los disturbios. Representantes de la asociación han entregado su propuesta al concejal de distrito, durante la reunión convocada este jueves por la tarde.

A la reunión, convocada por la asociación vecinal, no han asistido representantes de Can Vies, porque a la misma hora estaban reunidos en asamblea para analizar y debatir la propuesta que ha hecho el Centro Social de parar el derribo.

Sí han estado el concejal del distrito de Sants-Montjuïc, Jordi Martí, además de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona. La intención era acercar posiciones sobre el conflicto generado por el desalojo del centro okupa, y encontrar una solución a los episodios de violencia de los últimos días.

La Asociación de Comerciantes del barrio de Sants, por su parte, ha pedido el cese de la "violencia urbana" por el desalojo de Can Vies, y ha apelado al diálogo entre las partes para encontrar una solución que ponga fin al conflicto.

Cuarta noche de altercados

El desalojo del centro cívico el pasado lunes ha supuesto hasta la fecha cuatro jornadas de altercados, ya que Barcelona ha vivido este jueves una nueva noche de incidentes en la calle de Sants. Los Mossos han detenido, al menos, a otras 23 personas esta noche.

Los altercados han empezado sobre las 23.00 horas después de la cacerolada en apoyo a Can Vies y a los detenidos por los disturbios de las tres noches anteriores.

Al terminar la cacerolada en la plaza de Sants, en la que han participado varios centenares de personas, muchos de los asistentes se han dirigido hacia la comisaria policial.

Tras disolverse la manifestación cerca de la comisaria de los Mossos, grupos de manifestantes se han dirigido de nuevo a la carretera de Sants, que estaba cortada al tráfico, donde han realizado una breve sentada antes de emprender de nuevo la marcha, esta vez en dirección a la sede del distrito de Sants-Montjuïc.

Un grupo de encapuchados ha comenzado a hacer barricadas con contenedores y a destrozar mobiliario urbano como marquesinas de autobús, papeleras y algún escaparate.

Detenidos

La noche del miércoles al jueves se saldó con un balance de más de 30 detenidos. 12 de los 30 manifestantes quedarán este jueves en libertad, mientras los otros 18 pasarán una segunda noche en comisaría y no serán puestos a disposición judicial hasta mañana. Según han informado fuentes de los Mossos d'Esquadra, ya han quedado en libertad los primeros 4 detenidos, entre los que figuran dos menores de edad y un joven que sufre una enfermedad neurológica.

Abogados de la treintena de detenidos han acusado a los Mossos d'Esquadra de golpear a los manifestantes durante las cargas policiales y mientras practicaban los arrestos. Los abogados han acudido a asistir a los detenidos en la comisaría de Les Corts, ante la que se han concentrado un centenar de personas para protestar por los arrestos y por la contundencia que creen empleó la policía contra los manifestantes.

Según datos facilitados por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), las ambulancias desplazadas al barrio atendieron este miércoles a un total de 14 personas heridas, diez de ellos mossos y cuatro manifestantes, ninguna de ellas de gravedad.

La Policía ofrece su colaboración a los Mossos

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha señalado este jueves que la competencia de la seguridad ciudadana en Barcelona corresponde al Gobierno de la Generalitat y a la Policía autonómica, pero ha ofrecido "cualquier colaboración" si la necesitaran para garantizar la seguridad de los ciudadanos.