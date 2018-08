Sociedad

Araba Euskaraz

Miles de personas apoyarán el euskera este domingo en la Rioja Alavesa

Redacción

13/06/2014

El dinero que se recaude irá dirigido a la ikastola Assa de Lapuebla de Labarca, que cuenta con 380 alumnos de entre 0 y 18 años.

Miles de personas asistirán este domingo al Araba Euskaraz, que este año se celebra en Lapuebla de Labarca, con el fin de reforzar el proyecto de la ikastola Assa, un centro que ofrece enseñanza en euskera a alumnos de 0 a 18 años.

Según han informado fuentes de la Lehendakaritza, Iñigo Urkullu y varios consejeros del Gobierno Vasco acudirán a la fiesta de las ikastolas de Álava, que se celebra bajo el lema "Mugan bizi bizi", en alusión a que en la frontera con Burgos el euskera está muy vivo.

El director de la Asociación del Araba Euskaraz, Joseba Aginagalde, ha explicado que el dinero que se recaude en la fiesta irá dirigido a la ikastola Assa, que se creó en 1977 con media docena de niños y que hoy imparte clase a 380 escolares.

Ha subrayado que es un centro de enseñanza "de referencia" para toda la Rioja Alavesa e incluso para la zona limítrofe con Navarra, y ha indicado que el reto más inmediato de la ikastola es abrir nuevas aulas para Bachillerato.

Asimismo, parte de la financiación que se obtenga se destinará a sufragar los gastos de transporte de muchos alumnos que se desplazan diariamente hasta este centro desde 36 municipios del entorno.

En cuanto a la situación del euskera en la Rioja Alavesa, Aginagalde ha recordado que cuando esta ikastola abrió sus puertas, el uso del euskera en esta zona de Álava era muy bajo o prácticamente nulo; en cambio, hoy en día la gente que ronda los 30 años ya es euskaldun y usa de forma fluida del euskera.

No obstante, ha recordado que el principal problema del euskera no es el conocimiento sino el uso, debido a que cuando se relacionan varias personas, si una no sabe, se habla castellano. Por ello, ha pedido a las instituciones que impulsen medidas para reforzar que se utilice en las relaciones personales.

Finalmente, ha animado a la gente a acudir el domingo a Lapuebla de Labarca para ayudar a las ikastolas y pasar "un grandísimo día" en torno a las decenas de actividades que se han organizado, pensadas para todos los públicos. Ha indicado que habrá cinco áreas de diversión y actividades en torno al río Ebro y ha recomendado a quienes asistan que accedan a Lapuebla de Labarca por Fuenmayor porque la parte norte de Laguardia está cerrada por obras.