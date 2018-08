Sociedad

Caso Noós

El juez Castro sentará en el banquillo a la infanta Cristina

Redacción

23/06/2014

El juez instructor procesará a la hermana del rey por blanqueo de capitales y cooperación en los delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin.

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, sentará en el banquillo de los acusados a Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI y duquesa de Palma, decisión que será anunciada esta misma semana, según revela este lunes el diario El Mundo.

Según el rotativo, el juez Castro procesará a la infanta por blanqueo de capitales y cooperación en los delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, unos delitos que pueden deparar hasta 11 años de cárcel.

Si se confirma el procesamiento de la hermana del rey, la Fiscalía recurrirá la decisión, como ya hiciera con su imputación. En cualquier caso, el diario apunta que la resolución judicial podría retrasarse si, como se rumorea en ámbitos jurídicos, Urdangarin pide declarar de nuevo para autoinculparse y exculpar a su mujer.

En concreto, el juez instructor imputa a la hija del rey Juan Carlos I de blanqueo de capitales por desviar fondos para beneficio privado de la inmobiliaria fantasma Aizoon, que comparte al 50% con su marido. Además, la acusa de cooperación en los dos delitos que presuntamente cometió Urdangarin en el IRPF de los ejercidos 2007 y 2008, en los que supuestamente defraudó 337.000 euros.

El diario también señala que Urdangarin se ha ofrecido a devolver la cantidad defraudada a cambio de ser exonerado de los delitos fiscales, aunque la Fiscalía se ha mostrado en contra y ha advertido de que este gesto, si finalmente lo lleva a cabo, no conllevará la retirada de los cargos.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha subrayado ya que respetará la decisión que adopte la Justicia sobre la situación de la infanta Cristina.

El posible procesamiento de la infanta Cristina llega precisamente en pleno proceso de aforamiento del rey Juan Carlos y la reina Sofía, que el Congreso ha iniciado de urgencia para que, una vez perdida la inviolabilidad, los monarcas dispongan de una protección jurídica especial y tan solo puedan ser juzgados por el Tribunal Supremo.

Vídeo: La declaración de la infanta Cristina ante el juez Castro en febrero

"Lo siento alteza, pero no cuento con usted"

Por otra parte, la filtración del próximo procesamiento de la infanta llega el mismo día en el que se han conocido las palabras con las que la Casa del Rey se dirigió a la duquesa de Palma para apartarla de los actos oficiales: "Lo siento alteza, pero no cuento con usted".

Según Europa Press, la hija menor del rey Juan Carlos no encajó mal la decisión. Al contrario, la entendió, según aseguran las mismas fuentes. No fue tan comprensivo Urdangarin, que no se explicaba cómo la Casa del Rey le daba la espalda cuando en diciembre de 2011 el jefe de la Casa, Rafael Spottorno, anunció a los medios de comunicación que el duque de Palma quedaba apartado de la agenda oficial por su comportamiento "no ejemplar". Urdangarin llamó a Zarzuela para quejarse de que con esas manifestaciones sobre su conducta le estaban condenando de antemano.

Durante la proclamación de Felipe VI la infanta Cristina ni siquiera estuvo invitada a la ceremonia, como sí estuvieron su hermana Elena y su madre, la reina Sofía.