Fracking Ez dice que esta técnica 'no es buena' para el medio ambiente

24/06/2014

Reclaman que en Euskadi se dé un "giro de volante" y se impida el desarrollo de esta técnica porque "no es buena" para el medio ambiente ni rentable económicamente.

El portavoz de la plataforma Fracking Ez Araba Mikel Otero ha defendido que la técnica de fracturación hidráulica para la extracción de gas no convencional no solo "no es buena para el medio ambiente" sino que tampoco lo es desde el punto de vista económico, ya que las cuencas de EEUU en las que se ha aplicado están sufriendo un "declive" porque no se ha demostrado que los precios del gas sean tan reducidos gracias a este tipo de extracción.

Otero ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación antes de comparecer ante la Ponencia para el estudio y debate sobre el modelo de producción de energía eléctrica del Parlamento vasco. Según ha explicado, Otero va a transmitir a los parlamentarios que la técnica de fracturación hidráulica "no es buena para el medio ambiente" y ha subrayado que en EEUU también se ha demostrado que tampoco lo es desde el punto de vista económico, ya que todos los datos de lo que se dispone demuestran que el "castillo de naipes" montado alrededor de esta técnica de extracción se está derrumbando.

Por ello, ha defendido la necesidad de que también aquí se dé un "giro de volante" e impedir el desarrollo de esta técnica. Tras señalar que en EEUU se ha producido un declive de esta técnica en las cuencas en las que se estaba aplicando, ha argumentado que no se ha demostrado que los precios del gas sean tan reducidos gracias a la extracción con fracking.

Respecto a la recogida de firmas que está llevando a cabo la plataforma para volver a llevar a la Cámara vasca una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que prohíba el fracking, ha rechazado confirmar si ya han conseguido las 30.000 firmas necesarias pero ha subrayado que no dudan de que lo vayan a conseguir.

Finalmente, ha reconocido que puede ocurrir con la ley vasca los mismo que ha sucedido con otras leyes de ámbito autonómico contrarias a esta técnica como las de Cantabria o La Rioja que han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC). "Es algo que está ahí", ha señalado.