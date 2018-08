Sociedad

Caso Marta del Castillo

Carcaño asegura ahora que el cuerpo de Marta está en 'Majaloba'

Redacción

01/07/2014

Este martes, ha vuelto a insistir en su séptima versión de los hechos.

Miguel Carcaño, que fue condenado a 21 años y 3 meses de cárcel por el asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo, ha vuelto este martes a insistir en su séptima versión de los hechos al asegurar que el cuerpo está enterrado en la finca 'Majaloba' de La Rinconada y ha aseverado que "nunca ha dicho" ni "ha señalado" que el cadáver se encuentre en la escombrera de Camas donde la Policía Nacional lleva buscando varios meses, según han informado a los periodistas fuentes del caso.

Carcaño ha comparecido por videoconferencia desde la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) ante el juez de Instrucción número 4 de Sevilla imputado por un nuevo delito contra la integridad moral derivado del daño causado a la familia de Marta con su penúltima versión de los hechos, cuando aseguró que fue su hermano, Francisco Javier Delgado, quien mató a Marta tras golpearla con la culata de una pistola y que, posteriormente, la enterraron en la finca 'Majaloba'.

En la comparecencia, que apenas ha durado 30 minutos, Carcaño ha contestado que en la declaración prestada en febrero de 2013 en la cárcel de Morón de la Frontera, donde dio su séptima versión de los hechos e implicó a su hermano, "no mintió", ya que "contó lo que había pasado" y su objetivo "era ayudar a la familia y no causarle ningún daño", añadiendo que "no sabe" por qué el cuerpo no ha sido hallado en dicha finca de La Rinconada, a la que se ha referido en todo momento como el "paraje".

El padre de Marta "no se cree nada" de lo que diga Carcaño

Por su parte, el padre de Marta del Castillo ha restado toda credibilidad a Miguel Carcaño y ha añadido que ya "no se cree nada de lo que diga". Asimismo, Antonio del Castillo ha puesto de manifiesto que el asesino confeso de su hija "podría haber dicho la verdad desde el primer momento".

El padre de Marta también se ha referido al hecho de que Carcaño haya declarado que "nunca" dijo que el cuerpo de Marta estuviera en la escombrera de Camas donde la Policía Nacional ha buscado en los últimos meses, y ha aseverado, muy al contrario, que Miguel "estuvo físicamente en Camas señalando diferentes ubicaciones entre los escombros".