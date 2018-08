Sociedad

Multa de 1,6 millones a la UTE por el accidente de Deskarga

08/07/2014

La Diputación de Gipuzkoa cree que esta multa "va a servir de ejemplo" porque "será una penalidad ejemplarizante" que ayudará a "acabar con la siniestralidad laboral en la obra pública".

La Diputación de Gipuzkoa ha sancionado con 1,6 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE), adjudicataria de las obras del tramo de Deskarga en la carretera GI-632, donde el pasado 18 de septiembre se produjo un accidente laboral en el que murió un trabajador.

Esta sanción es de la misma cuantía que la propuesta el pasado mes de marzo por la comisión de seguimiento de las obras, integrada por representantes de los sindicatos y la propia institución foral.

El siniestro se produjo en las obras de construcción de la carretera de Deskarga, adjudicadas por la Diputación, que decidió como medida cautelar apartar de estos trabajos a la empresa Aballa S.L a la que pertenecía el trabajador y que había sido subcontratada a su vez por la UTE Lapatza, compuesta por las empresas Moyua y Antzibar.

"Entendemos que es una penalización muy alta. Sabemos que es muchísimo dinero pero pensamos que tiene que servir de precedente porque no se puede seguir trabajando en la obra pública como se venía haciendo", aseguró la diputada de Infraestructuras, Larraitz Ugarte, el pasado mes de marzo, cuando dio a conocer la propuesta de sanción.

En aquel momento ya advirtió de que esta multa "va a servir de ejemplo" porque "será una penalidad ejemplarizante" que ayudará a "acabar poco a poco con esta lacra que es la siniestralidad laboral en la obra pública".

La responsable aclaró entonces que para determinar la cuantía de la multa había sido necesario "ceñirse" a una cláusula recogida en los pliegos de los contratos que se firmaron antes de la aprobación de la norma foral que permite imponer sanciones económicas a las empresas contratadas por la Diputación que no cumplan con los convenios colectivos de su sector.

La citada cláusula plantea la posibilidad de imponer multas de hasta un 10 % del precio de la obra que, en el caso de la carretera de Deskarga, tiene un precio de adjudicación de 40 millones, aunque en este caso la penalización asciende al 4 %.

Larraitz Ugarte ha explicado hoy que, tras la propuesta de sanción emitida por la comisión de seguimiento, ya se ha cumplido el plazo de alegaciones y reclamaciones, por lo que la multa es firme puesto que "no ha habido justificación" para retirar la sanción.

Ha aclarado que "los informes de Osalan y de la Inspección" sobre el accidente "son muy determinantes" porque "dejan claro que la UTE tiene una responsabilidad sobre lo que debía haber hecho y no hizo Aballa S.L." que, según ha dicho, "tenía los mecanismos necesarios para saber que la maquinaria que propició el accidente no estaba en buenas condiciones y aún así no actuó con la suficiente diligencia".

La diputada ha recordado que, además del proceso administrativo que concluye ahora con esta multa, hay abierto otro de carácter penal en los juzgados de Bergara que es "independiente" de la sanción que establece la Diputación.

Por otra parte, Ugarte ha anunciado que la institución foral "no establecerá peaje" en el tramo de la carretera de Deskarga que será inaugurado el año próximo.