Munilla dice que se endiosa la libertad ante la carencia de valores

01/08/2014

El obispo de San Sebastián cree que "la crisis de ideales" lleva a algunos a "invocar seudovalores" como el llamado "derecho a decidir"-

El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, cree que "la crisis de ideales" existente en la actualidad lleva a algunos a "invocar seudovalores" como el llamado "derecho a decidir", en lo que se refiere a "seguir viviendo o suicidarse", a abortar o no, o a "mantener o romper los lazos de la convivencia social". Tras considerar que "se endiosa la libertad" ante "la carencia de valores objetivos", afirma que este 'derecho a decidir' "termina allí donde existe un bien objetivo" que no se debe "ignorar".



En su homilía durante la Misa Solemne celebrada en la Basílica de Loyola con motivo de la festividad de San Ignacio, Munilla ha destacado que "todo idealismo --no solo el cristiano-- es incompatible con el nihilismo y el escepticismo que niegan que exista una verdad objetiva". "He aquí el nuevo dogma de nuestros días: no hay verdades universales, sino tantas verdades como individuos.



El único ideal absoluto de esta cultura es la 'libertad', entendida como la propia elección, como el derecho a optar por cualquier cosa y en cualquier momento", ha señalado.



En este contexto, ha afirmado que "la crisis de ideales no suele ser reconocida por la propia cultura que la padece, y con frecuencia, recurre a invocar algunos seudovalores, como en nuestros días ocurre con el llamado 'derecho a decidir'".



"En la práctica este "derecho a decidir" se erige como la única verdad universal y objetiva: Derecho a decidir si el individuo desea seguir viviendo o prefiere suicidarse; derecho a decidir si llevar a término la gestación de un hijo o abortarla; derecho a decidir si se acepta la propia naturaleza o se rediseña a la carta; derecho a mantener o romper los lazos de nuestra convivencia social", ha indicado.



A su juicio, "la carencia de ideales objetivos está siendo sustituida por el endiosamiento de la propia libertad", y ha instado a "hacer un juicio crítico de las bases sobre las que se sustenta la cultura materialista y capitalista".