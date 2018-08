Sociedad

El paciente ingresado en el hospital de Alicante no tiene ébola

Redacción

17/08/2014

Los exámenes realizados han confirmado que no está infectado por la enfermedad. No se harán contra-análisis, ya que no está probado que este ciudadano haya tenido contacto con posibles infectados.

Médicos Sin Fronteras:'Llevará seis meses poner el ébola bajo control' La OMS eleva a 1.069 los muertos y a 1.975 los posibles casos de ébola Muere el sacerdote español Miguel Pajares, contagiado de ébola Los análisis médicos efectuados en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid al hombre de origen nigeriano, que este sábado ingresó en el Hospital Sant Joan de Alicante con síntomas de poder tener ébola, han revelado que no está infectado con el virus, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad. El hospital Sant Joan de Alicante remitió las pruebas epidemiológicas al Instituto de Salud Carlos III, el centro encargado de coordinar la investigación sanitaria pública en España y adscrito funcionalmente a los ministerios de Sanidad y Economía, tras las sospechas de que podía estar afectado por el virus ya que presentaba los síntomas característicos de la enfermedad: fiebre alta, malestar, vómitos y hemorragias. Pero los exámenes realizados han confirmado que no está infectado por la enfermedad, según las mismas fuentes, que han precisado que no se harán contra-análisis, ya que no está probado que este ciudadano haya tenido contacto con posibles infectados. En cambio, esta situación sí le ocurrió a la religiosa de origen guineana y pasaporte español Juliana Bonoha, que fue repatriada a España desde Liberia junto al padre Miguel Pajares, que murió el pasado día 12 a causa del virus. La última prueba realizada a la hermana Juliana Bonoha confirmó el pasado jueves que no padecía la enfermedad y su estado era bueno y estable hemodinámicamente. El paciente ha estado recientemente en Nigeria El paciente que está siendo atendido en el Hospital Sant Joan de Alicante por presentar síntomas que se pudieran corresponder con el virus de ébola es un hombre de nacionalidad nigeriana que ha estado recientemente en el país africano, según han informado fuentes del centro hospitalario. Estas mismas fuentes han indicado que el hombre tenía más de 38,3 grados de fiebre, el límite considerado como posible síntoma de la enfermedad. Además de la fiebre, presentaba otro de los síntomas, si bien las fuentes consultadas no han precisado cuál. Son síntomas de la enfermedad la cefalea, diarrea o vómitos, entre otros.

