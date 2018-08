Sociedad

66 edición de los Emmy

'Breaking Bad' y 'Modern Family', las grandes triunfadoras de los Emmy

Redacción

26/08/2014

Además, el telefilme Sherlock: His Last Vow se ha llevado siete trofeos en la 66 edición de los Emmy, los Óscar de la pequeña pantalla.

Las series Breaking Bad, Modern Family y el telefilme Sherlock: His Last Vow han dominado en la 66 edición de los premios Emmy, los Óscar de la pequeña pantalla, tras acaparar la mayoría de los galardones que se entregaron en el teatro Nokia de Los Ángeles.

Breaking Bad se impuso con rotundidad en la categorías dramáticas donde repitió su victoria de 2013 como mejor serie, y se llevó el premio de mejor guión, mejor actor (Bryan Cranston), mejor actor secundario (Aaron Paul) y mejor actriz secundaria (Anna Gun).

Al igual que Breaking Bad, Modern Family volvió a coronarse como la reina de su género y triunfó como mejor telecomedia, un galardón que obtiene por quinto año consecutivo con lo que igualó el récord de Fraiser.

Además, la serie que coprotagoniza la colombiana Sofía Vergara se hizo con los Emmy de comedia de mejor actor de reparto (Ty Burrell) y mejor dirección (Gail Mancuso).

Sherlock: His Last Vow obtuvo dos premios de interpretación en la categoría de telefilme o miniserie, mejor actor (Benedict Cumberbatch) y mejor actor secundario (Martin Freeman), al que sumó el de mejor guión de miniserie o telefilme (Steven Moffat), aunque se le escapó la corona de mejor película para la pequeña pantalla, que fue para The Normal Heart.

Fargo, por su parte, fue nombrada mejor miniserie de la año.

En el cómputo global de premios, en el que se incluyen los galardones de tipo técnico, Sherlock: His Last Vow fue el gran ganador de la presente edición de los Emmy con un total de 7 trofeos, seguido por Breaking Bad con 6.

El reparto de 'Modern Family'. Foto: EFE.

La broma de Sofía Vergara

La colombiana Sofía Vergara protagonizó el momento más polémico de los Emmy, al ejercer de mujer objeto en una broma sobre el escenario del teatro Nokia de Los Ángeles que no hizo gracia a muchos espectadores.

La actriz de "Modern Family" se encargó de presentar al presidente de la Academia de la Televisión de EE.UU., Bruce Rosenblum, a quien le correspondía dar el discurso institucional, tradicionalmente serio y aburrido.

Vergara se subió a un pedestal giratorio en el que exhibió su voluptuoso físico mientras Rosenblum se dirigía al público en un segundo plano con comentarios como "no podemos olvidar que nuestro éxito se basa en darle siempre al espectador algo que ver".

La puesta en escena generó de inmediato comentarios críticos en las redes sociales, donde se calificó el espectáculo de sexista e intolerable, una apreciación con la que coincidieron algunos medios de comunicación como la revista Time.