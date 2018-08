Sociedad

En el Ministerio del Interior

Protesta de Femen para exigir medidas drásticas contra los violadores

Redacción

28/08/2014

Cuatro activistas de la organización han denunciado frente al Ministerio del Interior que la violación 'se protege e incluso se premia', y piden la castración química para los violadores.

Cuatro activistas de Femen han protagonizado este jueves una protesta a las puertas del Ministerio del Interior, en Madrid, para exigir "medidas drásticas" de sanción a los violadores y agresores sexuales, como la castración química.

Al grito de "la violación no es tradición" y "violador castrado, huevos estrellados", las activistas, con el pecho descubierto, han lanzado huevos contra el edificio que alberga el ministerio, en el madrileño Paseo de la Castellana, en una acción que se ha prolongado unos minutos, en torno a las 10:30.

"Queremos denunciar que en España el abuso y la violación en ciertos casos se protege e incluso se premia por la justicia, como ha pasado en Málaga -donde una chica denunció una violación en grupo y el caso fue archivado por falta de pruebas-, un caso al que se le resta importancia y se minimiza", ha explicado la líder del movimiento, Lara Alcázar.

Con lemas escritos en su cuerpo como "no es no" o "stop violación", las activistas reclamaban "un endurecimiento de las penas para las violaciones y agresiones sexuales, con medidas drásticas". "Si es necesario acudir a un tipo de castración para que no reincidan, que se haga", reivindica la líder del movimiento.

En este sentido, Alcázar afirma que "lanzar huevos contra el ministerio era una señal clara". "Si no se aplica una solución desde los órganos de justicia se tendrá que aplicar de otra manera. Las mujeres estamos amenazando a los violadores, no vamos a estarnos quietas, pero los órganos legislativos no pueden quedarse de brazos cruzados. No están protegiendo a la mitad de la población", denuncia.

Además, las activistas de Femen han sustituido este jueves sus tradicionales coronas de flores por peinetas y moños "para usar términos que se entiendan" ya que, según asegura su líder, "el gobierno del PP nada más que sabe de religión, de peineta y mantilla y de tradiciones de este tipo".

Al término de la acción, las cuatro activistas han recibido el alto policial y han sido identificadas por una unidad policial que se encontraba en las inmediaciones, sin que se haya producido ninguna detención.