El acusado dice que mató a Elezkano en un 'arrebato de celos e ira'

Redacción

15/09/2014

"Quería dejar la relación y eso me dolió mucho. No pude controlar la situación y no pude evitar matarla", ha reconocido Francisco Javier M.N., en la primera sesión del juicio.

Laudio y Orozko, unidas en la condena al asesinato de Amagoia Elezkano Un hombre mata supuestamente a su mujer en Laudio Vídeos (1) Comienza el juicio por el asesinato de Amaia Elezcano Francisco Javier M.N., el autor confeso del homicidio de su pareja, Amagoia Elezkano, en mayo de 2013 ha asegurado hoy que la mató en un "arrebato" de "celos e ira" porque ella lo iba a dejar por otro hombre. "Quería dejar la relación y eso me dolió mucho. No pude controlar la situación y no pude evitar matarla", ha reconocido este hombre de 50 años en la primera sesión del juicio con jurado popular que ha arrancado hoy en la Audiencia Provincial de Álava. Durante su declaración, el acusado ha negado --al contrario de lo que mantienen las acusaciones-- que atacara a su pareja cuando ésta se encontraba dormida. Según ha asegurado, la agresión se produjo tras una discusión iniciada por la decisión de Amagoia Elezkano de acabar con la relación. El acusado ha indicado que la joven le había comentado una semana antes de los hechos que iba a abandonarlo porque se había "enamorado" de otra persona. "Soy una persona sentimental; me dolió en el alma", ha manifestado, tras lo que ha afirmado que en ese momento sintió "un arrebato pasional" y que no pudo "evitar" agredir a su pareja. "Perdí el control", ha manifestado. La defensa pide dos años de cárcel Por ello, la defensa del acusado de matar a puñaladas a Amagoia Elezkano ha solicitado una pena para su defendido de 2 años y seis meses, al entender que no se está ante un asesinato por no existir alevosía ni ensañamiento. Asimismo, ha remarcado que concurre atenuante de confesión y ha enmarcado la agresión en un "arrebato pasional". La Audiencia Provincial de Araba acoge desde este lunes el juicio con jurado popular por el asesinato de Amagoia Elezkano, que falleció el 23 de mayo de 2013 en la localidad alavesa de Llodio, presuntamente a manos de su pareja. Durante la jornada matinal se ha procedido a la elección del jurado y la lectura de los escritos de la acusación y la defensa. La acusación pide 25 años de prisión Tanto la Fiscalía como la acusación particular presentada por el Ayuntamiento de Orozko (Bizkaia), municipio de donde era natural Amagoia, piden 25 años de cárcel para el acusado, de 49 años y pareja de hecho de la joven. El hombre está acusado de dar 42 puñaladas a Amagoia Elezkano, en el domicilio familiar de la localidad de Llodio, donde residían con el hijo de ambos, de 18 meses. Durante los ocho días que durará la vista oral, se tomarán declaraciones a peritos y testigos.

