Sociedad

Juicio

Amagoia Elezkano recibió 42 puñaladas antes de morir

Redacción

22/09/2014

Las acusaciones en el juicio por la muerte de Elezkano a manos de su pareja, autor confeso del crimen, han pedido 25 años de cárcel para el acusado por "asesinato" con "ensañamiento" y "alevosía".

Las acusaciones en el juicio por la muerte de Amagoia Elezkano a manos de su pareja, autor confeso del crimen, han recalcado este lunes que la joven recibió 42 puñaladas, "todas estando viva", y han pedido 25 años de cárcel para el acusado por "asesinato" con "ensañamiento" y "alevosía".

El Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado, la acusación particular, la popular, -en representación del Ayuntamiento de Orozko (Bizkaia), localidad natal de la joven-, y la defensa del acusado han presentado esta mañana sus informes finales en el juicio con jurado que desde el pasado lunes se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Araba.

Las acusaciones han mantenido los 25 años de cárcel que habían solicitado al principio de esta vista para el acusado al considerar que las pruebas presentadas durante la vista confirman sus tesis, mientras que la defensa ha modificado su petición de pena y ha elevado de dos y medio a diez los años de cárcel solicitados.

El letrado que defiende al acusado ha insistido en que los hechos constituyen un delito de homicidio, con los atenuantes de "obcecación" y "confesión", y ha negado que el acusado actuara con ensañamiento porque su objetivo era matar "a toda costa" a su pareja sin alargar "innecesariamente" su sufrimiento.

El acusado, de 50 años, aseguró en la primera sesión del juicio que la madrugada del 23 de mayo de 2013 mató en el domicilio familiar en Llodio (Araba) a Amagoia en un "arrebato de celos e ira" porque lo iba a dejar por otro hombre y se iba a llevar al hijo en común de ambos, que entonces tenía 18 meses.

Este lunes ha tomado la palabra para decir que está "totalmente arrepentido", y pedir perdón a su familia, a la de Amagoia y a su hijo por lo que hizo. "Sé que si ella me está escuchando me perdonaría", ha asegurado entre sollozos antes de concluir con un "que Dios me perdone".

Durante toda la mañana los abogados de la acusación han rebatido la línea de la defensa y han pedido a los miembros del jurado que en su veredicto tengan presente que el acusado comenzó a apuñalar a su pareja, de 27 años, "de manera sorpresiva" cuando ésta estaba tumbada en la cama junto a la cuna de su hijo y le asestó un total de 42 puñaladas mientras trataba de huir.