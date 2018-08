Sociedad

Polémica

Toni Nadal critica que la capitana del equipo de Copa Davis sea mujer

Redacción

23/09/2014

El entrenador de Rafa Nadal dice que no tiene "nada" en contra de que una mujer lidere al equipo de tenis, pero que es una dificultad "cuando te pasas tanto tiempo en un vestuario con poca ropa".

La decisión de José Luis Escañuela, presidente de la Federación Española de tenis de que Gala León, actual directora deportiva de esta federación "lidere la capitanía de Copa Davis", tras el anuncio de Carlos Moyá de no seguir adelante en el puesto, ha suscitado reacciones contrarias entre exjugadores y técnicos, que en su mayoría la califican de precipitada.

Toni Nadal, entrenador y tío de Rafael Nadal, se mostró sorprendido. "Creo que no conoce mucho a los jugadores, al menos a Rafael creo que no le conoce, y me imagino que debe ser igual con los demás", señaló el técnico del actual número dos del mundo, que recordó que la capitanía de la Copa Federación había estado dirigida siempre por hombres.

"También es una dificultad logística, que entiendo difícil de superar, cuando en los equipos de Copa Davis te pasas tanto tiempo en un vestuario con poca ropa, y no sé, una mujer no deja de ser extraño que esté por allí dirigiendo la competición aunque puede ser que al día siguiente lo haga muy bien", puntualizó Toni Nadal a RNE.

"Normalmente, la elección de la capitanía de la Copa Davis casi era una orden de mérito, de gente que había sido relevante dentro del tenis español, que habían tenido una gran importancia como Carlos Moyá, Albert Costa, Corretja o Emilio Sánchez Vicario aportaban experiencia en el circuito masculino, su amistad con los jugadores, su conocimiento del tenis masculino, y en este caso es difícil que se produzca", aseguró Toni Nadal.

Su sobrino Rafa Nadal, que prepara la vuelta a las pistas en el torneo de Pekín, comentó que es "una decisión que hay que respetar".

Para Fernando Verdasco, "es un marrón" el que le ha tocado a Gala. "Hacerse cargo del equipo ahora precisamente, cuando se ha descendido a Segunda División es complicado", dijo el madrileño, que en la sintonía de Toni Nadal también cree que la situación de una mujer en un vestuario masculino sería cuando menos problemática. "No es por ir contra ella, pero siempre que se pueda debe ser un hombre", comentó. "No dudo que puede hacer un gran trabajo y subir al equipo al Grupo Mundial", puntualizó Verdasco.

El tenista vasco Alberto Berasategui coincidió en los calificativos de "precipitada y sorprendente". "Habrá barajado varias opciones y creerá que es la mejor", dijo sobre Escañuela, “pero había tiempo, por lo menos para consultar con los jugadores, exjugadores, entrenadores, etc”.