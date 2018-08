Sociedad

Medidas

Huelga de hambre para pedir seguir estudiando en Sopuerta

04/10/2014

Dicen que seguirán con la protesta hasta que el Gobierno Vasco les de una solución para que los siete niños puedan seguir estudiando en el pueblo.

El alcalde de Sopuerta y dos de los padres de los niños escolarizados irregularmente en el colegio La Baluga, se han puesto en huelga de hambre indefinida.

A las doce del mediodía han empezado con la huelga de hambre indefinida dos de los padres de los niños sin escolarizar en el colegio La Baluga de Sopuerta. Dicen, que de esa forma, quieren buscar soluciones.

También se le ha sumado el alcalde de Sopuerta, Josean Llaguno, porque según él, es cuestión de derechos. Llaguno ha señalado que con la huelga de hambre no tratan de "chantajear" al Departamento de Educación, sino que pretenden denunciar que hay familias de Sopuerta que no pueden ejercer su derecho a disponer de una educación pública para sus hijos. Llaguno ha pedido que se busquen soluciones al problema planteado, porque la localidad dispone de un centro que ha sido construido con dinero público, y no entiende que esa inversión no se pueda destinar a ofertar una educación pública a las familias.

El Gobierno Vasco les ha ofrecido acondicionar un local para que los siete niños puedan estudiar en el pueblo. Los padres, sin embargo, no están de acuerdo con esa propuesta.

Llaguno cree que debe haber otras soluciones además de las planteadas hasta ahora por el Departamento de Educación y ha recordado que los agentes sociales educativos han pedido que se busque una solución. En Sopuerta la oferta educativa pública está limitada al ciclo de Infantil debido a una cláusula que data del momento en que se construyó el centro de La Baluga.

Esta situación obliga a siete niños de familias a desplazarse a Zalla si quieren estudiar en la pública. Para presionar al Departamento de Educación sus familias los matricularon en La Baluga, donde dos profesoras voluntarias se encargaban de darles clase. El Departamento de Educación ha impedido desde el jueves la entrada al centro a las dos profesoras voluntarias y ha matriculado de oficio en el colegio público Mimetiz de Zalla a los siete niños de 5 y 6 años.

No descartan más movilizaciones para los próximos días.