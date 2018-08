Sociedad

Ébola

Teresa Romero permanece 'estable dentro de la gravedad'

10/10/2014

Se le ha empezado a suministrar el fármaco Zmapp. Hay otras 16 personas ingresadas en el Carlos III, pero el único caso confirmado es el de la auxiliar de enfermería.

La auxiliar de enfermería afectada por el virus del ébola, Teresa Romero, permanece estable dentro de la gravedad, según han informado fuentes del Hospital Carlos III. Así, Romero sigue grave, aunque se le ha empezado a suministrar el fármaco Zmapp, el único que ha demostrado eficacia contra el virus.



Además de Teresa Romero, otras 16 personas permanecen ingresadas en el centro hospitalario en el que el único caso confirmado de contagio por ébola sigue siendo el de la auxiliar.



Existe otro caso en investigación, una enfermera pendiente de la segunda prueba PCR sobre contagio del virus cuando se cumplan las 72 horas del primer test, en el que ha dado negativo y que está asintomática.



La pasada noche se produjo el ingreso de 7 personas y el alta de otra permaneciendo en la planta de vigilancia activa de contactos de alto riesgo tres personas: el marido de la enfermera, el médico que la atendió en el Hospital de Alcorcón y la doctora que la asistió en el centro de salud. Todos ellos asintomáticos.



En la mañana de ayer ingresaron otros dos médicos, un facultativo de Alcorcón (asintomático) y uno del SUMMA (asintomático), a los que hay que sumar los siete ingresos de la noche (5 mujeres y 2 hombres). Se trata de dos enfermeras, una médico, un enfermero supervisor, un celador y dos peluqueras, todos ellos asintomáticos. El alta corresponde a un enfermero del equipo cuya segunda prueba PCR resultó negativa.



Fuentes hospitalarias han confirmado que se ha habilitado la cuarta planta del Carlos III para facilitar el descanso de todo el personal médico que atiende a Romero y al resto de personas ingresadas, mientras que las quinta y la sexta están reservadas a la atención de los casos sospechosos.

Además, el Hospital Carlos III de Madrid ha procedido este viernes a habilitar la tercera planta ante posibles nuevos ingresos relacionados con el ébola, por lo que ya son cuatro las que estarían dedicadas a tratar con estos pacientes, han informado fuentes del centro.

'Quieren escurrir el bulto'

Por su parte, José Ramón Romero, hermano de Teresa Romero, ha lamentado que el consejero de Sanidad madrileño, Javier Rodríguez, quiera "escurrir el bulto" y ha puesto en duda que su hermana no informase a sus médicos de que podía tener riesgo de haber contraído el virus.

En declaraciones a Antena 3, Romero ha afirmado no tener información detallada del estado de salud de su hermana. Además, se ha mostrado convencido de que en los días previos a ser ingresada Teresa tenía sospechas de que podía padecer la enfermedad, y por eso duda de que no informase a sus médicos: "Me cuesta mucho creerlo".

A su modo de ver, está claro que ella "ha podido tener algún fallo", pero ha recordado que en todo el proceso ha participado más gente, empezando por los que decidieron repatriar a los misioneros que se infectaron en África. Romero no cuestiona esa decisión, pero subraya que quienes la tomaron "sabían que se exponían a que esto pudiera pasar".

Ante las polémicas declaraciones del consejero madrileño de Sanidad, el presidente de la Comunidad de Madrid le ha trasladado ya que "no ha estado nada afortunado en sus palabras ni en la forma de manifestarse en estos últimos días". "Se lo he dicho personalmente, y él es consciente", ha asegurado González durante un acto en el Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles.



Desinfección, terminada



El Ayuntamiento de Alcorcón ha informado este viernes de que la limpieza del inmueble donde vive Teresa Romero ha sido completada.

La vivienda de Romero había sido tabicada con pladur y este mismo viernes, una vez pasadas las 48 horas después de que se desalojara totalmente tras el sacrificio de su perro, 'Excalibur', se ha procedido a las tareas de desinfección.

Esta actuación se ve complementada con una segunda limpieza de choque tanto en la escalera y ascensor del portal, como en las zonas comunes de la urbanización, que se realizará también a instancias del alcalde de Alcorcón, David Pérez.