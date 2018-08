Sociedad

El marido de Teresa reclama la dimisión del consejero de Sanidad

Redacción

13/10/2014

La auxiliar de enfermería contagiada de ébola sigue "muy grave" y las próximas horas serán claves.

El catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Comité Científico, Fernando Rodríguez Artalejo, ha informado que, "sin más noticias que resaltar", el estado de la auxiliar de enfermería contagiada por el virus del ébola, Teresa Romero, es "muy grave" como en los últimos días.

Asimismo, en la rueda de prensa posterior al comité especial para la gestión de la enfermedad por el virus del ébola, ha señalado que los contactos se mantienen asintomáticos. "Esto significa que en este momento no hay persona en España con capacidad de trasmitir la enfermedad por el virus del ébola más allá de la propia paciente ingresada", ha señalado.

Artalejo, que ha adelantado el desarrollo de un amplio programa de formación para todo personal público que pueda estar en contacto con el virus, ha asegurado que "estamos en una situación de absoluta tranquilidad desde un perspectiva de salud pública".

Curación

En cuanto a cuándo podría hablarse de la curación de la auxiliar de enfermería contagiada por el virus del ébola, el experto ha destacado que ésta se podría anunciar "cuando el virus ya no sea detectable en su organismo" y, ha añadido, "lo que es más importante cuando se encuentre clínicamente restablecida".

Además, ha admitido que las próximas horas "son críticas". "Las 24 horas, las 48 próximas horas, todas son críticas porque ella sigue grave; la buena noticia es que cada día que siga luchando contra esta enfermedad estará en mejores condiciones de haber desarrollado una respuesta inmunológicas eficaz que le permita salir adelante".

Respecto a las fechas que se barajan para hablar de un solo contagio, señala el 27 de octubre, que "es cuando hayan transcurrido 21 días desde el último contacto, que fue cuando ella fue ingresada".

En definitiva, "cuando ninguno de los contactos de Teresa en los días que ha sido infectiva desarrolle la enfermedad y para esto tendremos que es esperar al 27 de octubre, cuando hayan transcurrido 21 días desde el último contacto que fue cuando ella fue ingresada".

No obstante, ha añadido, que "estaremos seguros de que este brote se ha concluido cuando ninguno de los trabajadores sanitarios que está atendiendo a Teresa desarrolle la enfermedad después de 20 días del último contacto clínico asistencial con la paciente".

El marido de Teresa pide la dimisión del consejero de Sanidad



El marido de la auxiliar de enfermería contagiada de ébola, Javier Limón, ha pedido esta tarde la dimisión del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, y le ha recordado que Teresa Romero no actuó al margen de lo establecido en el protocolo para este tipo de casos.

En declaraciones a los medios a las puertas del Hospital Carlos III, Teresa Mesa, amiga del matrimonio, ha leído una misiva escrita por el propio Javier, y que éste le ha remitido durante su visita. En ella ha "invitado" al consejero madrileño a que le explique cómo se pone un traje especial para tratar a enfermos infectados de ébola.

"Desgraciadamente mi mujer no ha hecho ningún máster; Teresa ha tenido media hora para aprenderlo a través de una compañera. Dice usted que nos fuimos de vacaciones y que no estaría tan mala. No, amigo, no estaba tan mala, solo tenía ébola. Mire usted, nadie dijo que no pudiéramos hacer lo que hicimos, entre otras cosas porque el protocolo no nos dijo que no se pudiera hacer", reza la carta.

Sánchez pide la comparecencia de Rajoy

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido que comparezca el presidente Mariano Rajoy en el Congreso para "dar explicaciones de lo ocurrido" en los días transcurridos desde la noticia del contagio de Teresa Romero e "informar de las decisiones que se van a tomar para atajar la crisis" del ébola.

"Ha llegado la hora de que el presidente comparezca", ha sostenido Sánchez en una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva del PSOE.

Según Sánchez, la comparecencia del próximo jueves de la titular de Sanidad, Ana Mato, "llega tarde y mal", porque, a su juicio, la ministra debería haber comparecido hace dos meses y no lo hizo, y ahora, "aunque no ha sido dimitida formalmente, parece que ha sido apartada de la gestión de la crisis".