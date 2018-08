Sociedad

Ébola en Madrid

Hospitalizada una persona que estuvo en contacto con Teresa Romero

Redacción

16/10/2014

Se trata de una de las 68 personas que mantuvo contacto con la auxiliar Teresa Romero, que se encuentra estable y cuyos órganos afectados 'parece que van mejorando'.

Una de las personas que mantuvo contacto con la auxiliar de enfermera, Teresa Romero, infectada de ébola ha ingresado en el hospital Carlos III de Madrid por presentar un cuadro de fiebre.

Se trata de uno de los 68 contactos de bajo riesgo que permanecía en su casa y que esta mañana ha presentado un cuadro de fiebre. Así lo ha anunciado el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité de seguimiento de la enfermedad del ébola en España.

Se ha activado el protocolo e "inmediatamente" se le ha recomendado permanecer en su domicilio hasta ser trasladado al Carlos III de Madrid, donde se le harán las primeras pruebas para determinar si está contagiado por ébola o no y que se conocerán esta noche. "No podremos decir nada hasta que no se conozcan los resultados", ha insistido.

"Es uno de los contactos de bajo riesgo y, dentro de esos, uno de los que tenía menos probabilidad de infección", ha subrayado Simón, quien, no obstante, ha incidido en que el protocolo "está para seguirlo y no podemos dar ninguna información con seguridad hasta que tengamos los resultados de los análisis.

Simón ha explicado que este contacto -que no es personal sanitario- solo ha desarrollado fiebre -superior a 37,7 grados-, aunque se encuentra en buen estado en general.

Con respecto a los 15 contactos de alto riesgo que permanecen en cuarentena voluntaria en el Carlos III, todos siguen asintomáticos.



Teresa Romero mejora y su carga viral se reduce

La auxiliar de enfermería contagiada por ébola, Teresa Romero, se encuentra estable, su carga viral se ha reducido, por lo que parece que la inmunidad de la paciente está siendo capaz de controlar la infección, y, además, los órganos que tiene afectados "parece que van mejorando".

Fernando Simón ha explicado que hay motivos para la esperanza con respecto a la evolución de la auxiliar de enfermería "pero no conviene lanzar las campanas al vuelo", ya que ha añadido que "en una enfermedad de este tipo hay que ser cautos hasta el último momento".