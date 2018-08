Sociedad

El Ayuntamiento denegará la licencia a la macrodiscoteca de Deusto

17/10/2014

El alcalde, Ibon Areso, propondrá modificar el Plan General de Ordenación Urbana para que este tipo de discotecas "solo se puedan ubicar en polígonos industriales".

El alcalde de Bilbao, Ibon Areso, ha anunciado que el Ayuntamiento denegará la licencia de apertura de la macrodiscoteca de Deusto, para lo cual planteará, en el Pleno municipal del mes de enero, la modificación del PGOU para que este tipo de recintos "solo se puedan ubicar en polígonos industriales".



Según ha anunciado el primer edil en el acto de inauguración de los reformados terrenos de juego de los campos municipales de Artxanda, "siempre dentro de la legalidad se buscará evitar la tramitación de la licencia".



En esta línea, Areso ha considerado que tal decisión, que también implica una modificación de la ordenanza de hostelería, no supondrá un delito de prevaricación, y en el caso de que hubiera que indemnizar a los promotores del centro, "sería en todo caso más barato que destinar cuadrillas de policías municipales día sí y día también" a vigilar la zona.

El proyecto para construir una macrodiscoteca en Deusto, en las inmediaciones de la rotonda del Puente Euskalduna, que ha generado gran polémica en la villa, contó desde un principio con la oposición de los partidos de la oposición y los vecinos. El lugar elegido, además, se encuentra muy cerca de la clínica de IMQ y la ikastola de Deusto.

Tras reconocer que "comparte la preocupación surgida en el barrio", el primer edil ha incidido en que no tiene duda de la profesionalidad de los hosteleros que apuestan por desarrollar el proyecto en lo que respecta a condiciones de seguridad o aislamiento acústico.

"El problema de verdad no está en la discoteca sino en el entorno", ha reconocido, para añadir que "es posible" que para el Pleno de enero de 2015 se pueda aprobar definitivamente la modificación, aunque "no podemos asegurar al ciento por ciento que no se abra la instalación porque el Ayuntamiento no infringe la ley".