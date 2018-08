Sociedad

Suceso en el barrio Lutxana

Fallece una persona en un incendio ocurrido en Barakaldo

eitb.eus

18/10/2014

El fallecido se ha caído de una ventana cuando huía de las llamas. Además, siete vecinos han tenido que ser trasladados a diferentes centros hospitalarios.

Una persona ha fallecido en el incendio ocurrido este sábado en un inmueble situado en la calle Errotabarri del barrio de Lutxana de Barakaldo (Bizkaia). Otros siete vecinos han sido trasladados a diferentes centros hospitalarios, aunque su estado de salud no reviste gravedad, según ha informado el Departamento de Seguridad a Euskadi Irratia.

Los hechos han ocurrido hacia las dos y diez de la madrugada. Por causas que se desconocen se ha producido un incendio en la calle Errotabarri de Barakaldo. El incendio se ha producido en un tercer piso del inmueble y los 30 vecinos han tenido que ser evacuados. 23 vecinos han sido realojados en casas de sus familiares y el resto han sido trasladados a hoteles y pensiones de Barakaldo, aunque la mayoría de ellos han podido regresar a sus casas por la tarde.

Un hombre de 34 años, según ha detallado el alcalde de Barakaldo, Alfonso García, se ha precipitado al vacío desde una ventana del piso afectado por las llamas cuando, al parecer, intentaba huir del fuego y ha fallecido a causa del golpe.

Los siete heridos han sido trasladados a diferentes centros hospitalarios. Cuatro han sido atendidos en el Hospital de Cruces y tres en el Hospital San Eloy. En el suceso también han resultado heridos tres ertzainas por inhalar humo, aunque ya han recibido el alta médica.

Los bomberos están investigando las causas del incendio.

El alcalde de este municipio, Alfonso García, se trasladó al lugar del siniestro nada más tener conocimiento de él y pudo hablar con los vecinos del inmueble, algunos de los cuales se encontraban todavía conmocionados por haber contemplado la caída del hombre fallecido.

García ha señalado que el desalojo de los vecinos se realizó de forma preventiva debido a la gran cantidad de humo tóxico que generó el incendio.

Algunos vecinos del inmueble incendiado en la madrugada del sábado han podido regresar a sus inmuebles a lo largo de la tarde, después de que los arquitectos municipales no hayan encontrado daños en la estructura. No obstante, se ha aconsejado a los residentes de los pisos inferior, donde ha caído gran cantidad de agua, y superior que no accedan a los mismos y vuelvan a pasar la noche en casa de algún familiar.

Por otra parte, varios vecinos han realizado una concentración como muestra de solidaridad hacia el vecino fallecido durante el incendio de su vivienda.