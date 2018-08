Sociedad

UPV/EHU: 'Los profesores no han cobrado por docencia no impartida'

03/12/2014

La Audiencia de Bizkaia ha citado al rector Goirizelaia a declarar por el presunto pago irregular a una decena de profesores de unas prácticas que no se impartieron.

La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha afirmado hoy en relación al presunto pago irregular durante años a una decena de profesores de la facultad de Medicina de unas prácticas que no impartieron que "las irregularidades consistieron en que se computó de forma incorrecta la docencia de prácticas externas".

"Los profesores no han cobrado por docencia no impartida; en ningún momento ha constado ni por parte de la UPV/EHU ni por parte de la fiscalía la existencia de percepciones indebidas, lo cual hubiera sido consecuencia de incumplimientos docentes del profesorado, que no se han producido", ha puntualizado la universidad en un comunicado.

En la nota se asegura que cuando se tuvo conocimiento de las "irregularidades", la UPV/EHU ordenó una investigación interna y como consecuencia, "se regularizó la asignación docente".

Tras conocerse hoy un auto de la Audiencia de Bizkaia que ordena citar a declarar como imputado al rector, Iñaki Goirizelaia, sobre estos hechos, la universidad afirma que "como no puede ser de otra manera, colaborará en todo lo necesario para el total esclarecimiento y para que sean descartadas definitivamente las posibles responsabilidades que, a su entender, nunca han existido".

El auto, fechado el 12 de noviembre, estima un recurso de apelación de UGT contra la resolución del juzgado de instrucción número 5 de Getxo que había archivado inicialmente el caso, al entender que los hechos no eran constitutivos de delito.

Sin embargo, ahora el tribunal considera que debe abrirse una investigación sobre la gestión que hizo la UPV/EHU de esas prácticas clínicas durante unos siete años, se pide al Rectorado documentación al respecto y se ordena que se cite a declarar a Iñaki Gorizelaia.