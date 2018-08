Sociedad

Lotería de Navidad

Los grandes premios de la Lotería se resisten

Redacción

22/12/2014

A las 10:18 horas ha salido el primero de los premios principales: el 46.984, un quinto premio íntegramente vendido en Madrid.

Las ventas de Lotería Nacional para el sorteo extraordinario de Navidad, que ha arrancado ya, han aumentado un 4,64 por ciento respecto a 2013, ya que han alcanzado 2.472 millones de euros, de los que el 70 % se destina a premios. A las 10:18 horas, ha salido un quinto premio dotado con 60.000 euros a la serie, el primero de los premios mayores. Ha correspondido al 46.984, vendido íntegramente en la Estación de Atocha de Madrid.

Los vascos jugarán alrededor de 196,5 millones de euros en la Lotería de Navidad 2014, según la cifra dada por Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Por territorios, quienes más gastan en Lotería son los vizcaínos, con 103,1 millones consignados (89,18 euros por persona), seguidos de los guipuzcoanos, con 42,2 millones (59,24), los alaveses con 17,1 millones (53,26 euros por persona) y los navarros con 34 millones (52,8 euros por persona). En el Estado español, se estima que cada habitante gastará este año una media de 61,5 euros en comprar décimos para el Sorteo de Navidad, casi dos euros menos que en 2013.

No obstante, esta cantidad es sólo estimativa, ya que el dato no será definitivo hasta que se reciban las devoluciones de boletos no vendidos.

Euskal Herria ha sido agraciada con el "Gordo" 32 veces, la última vez el año pasado; donde la Lotería de Navidad dejó 180 millones de euros en Arrasate. La terminación mas premiada es el 5 (32 veces) y la que menos el 1 (8 veces).

El Sorteo Extraordinario de Navidad repartirá este lunes 22 de diciembre 2.240 millones de euros en premios, cifra similar a la del año anterior, y los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo, o lo que es lo mismo, 20.000 euros por cada euro jugado.

Por primera vez, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) permitirá cobrar en el mismo día los premios del Sorteo de Navidad (siempre que sea menor de 2.500 euros), a partir de las 18.00 horas del lunes 22 de diciembre en cualquiera de los 10.400 puntos de venta que Loterías tiene repartidos por todo el país.

Además, de nuevo los agraciados tendrán que tributar un 20 por ciento de los premios a partir de 2.500 euros.

En eitb.eus podreis comprobar los números de la Lotería de Navidad 2014.