Sociedad

Polémica sobre la hepatitis C

Darpón: 'Estamos influidos por la estrategia de una farmacéutica'

Redacción

12/01/2015

En ese sentido, el consejero de Salud del Gobierno Vasco defiende que no todos los enfermos de hepatitis C necesitan el tratamiento Sovaldi.

El consejero de Salud del Gobierno vasco, Jon Darpón, ha defendido este lunes que Osakidetza no va a tratar la hepatitis C de forma "diferente" a otras enfermedades y ha subrayado que hay otros tratamientos además del Sovaldi para tratar esta enfermedad, por lo que considera que la actual polémica podría estar influida por la "estrategia de una multinacional farmacéutica". "Seguramente no necesita Sovaldi todo el mundo, ni todos los pacientes lo van a necesitar a la vez", ha insistido.

En rueda de prensa celebrada en la sede del Gobierno vasco en Vitoria, donde ha dado a conocer las modificaciones del calendario de vacunas de Euskadi, Darpón ha hecho referencia a las reclamaciones de los afectados por hepatitis C que se han concentrado este lunes en Bilbao para exigir que se les administre un nuevo fármaco contra esta enfermedad y destacando que en muchos pacientes "mañana ya es tarde".

El titular de Salud ha expresado su "respeto" a los afectados por esta enfermedad y ha asegurado que Osakidetza va a darles la solución y medicación que necesitan. Sin embargo, ha reiterado que los tratamientos nuevos, antivirales de segunda generación como el Solvaldi, no van a ser tratados "de forma diferente" a lo que ocurre con otros tratamientos nuevos que mejoran los actuales.

"Seguramente no necesita Sovaldi todo el mundo, ni todos los pacientes lo van a necesitar a la vez; estamos influidos por la estrategia de una multinacional farmacéutica", ha lamentado.