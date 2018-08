Sociedad

IDAHO

La historia de un pastor de Larrabetzu fascina a Obama

EITB.EUS

22/01/2015

Ha sido el alcalde de Boise, David Bieter, quien le ha relatado a Obama las vivencias de su abuelo, un pastor larrabetzuarra que emigró a las Américas para ganarse la vida.

La historia de un pastor de Larrabetzu que emigró a las Américas ha emocionado nada más y nada menos que al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. David Bieter, alcalde de Boise y nieto del pastor larrabetzuarra ha sido quien ha trasladado a Obama las vivencias de su abuelo. Ambos compartieron ayer viaje en el Air Force One con destino a Idaho y durante la conversación Bieter le relató la historia de su abuelo para ganarse la vida en las montañas de Idaho.

Según ha explicado hoy Bieter, Obama se quedó fascinado por las andanzas de los pastores vascos y se mostró muy interesado por lo vasco. Precisamente, fue esa historia el punto de inicio del discurso que ofreció Obama en Idaho sobre la situación económica de la clase media. Estas fueron sus palabras, nada más comenzar su charla:

"Y un par de personas que quiero mencionar, vuestro alcalde, el alcalde Bieter está aquí, ¿Dónde está? Está allí. Ha volado conmigo en el Air Force One. No ha roto nada. Ha sido impresionante que cuando estábamos de camino, me ha contado la historia de su abuelo, un inmigrante, de la región vasca, y me ha contado como trabajo como pastor. Pasó cinco años en las montañas, y venía a la ciudad solo durante dos meses al año, y el resto del tiempo lo pasaba allí. Me imagino que su abuelo era un tipo bastante duro, porque yo he estado allí, y hace bastante frio en las montañas". (03:17 – 04:12)