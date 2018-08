Sociedad

Bizkaia

Un desprendimiento de tierras daña dos vehículos en Ermua

Redacción

22/03/2015

Un corrimiento de tierras registrado esta madrugada en la localidad vizcaína de Ermua ha dañado dos vehículos estacionados en el lugar, uno de los cuales ha quedado destrozado.

Según ha informado el departamento de Seguridad, el corrimiento se produjo a la 1.30 horas de las madrugada en la calle Goenkale y no afectó a las viviendas del lugar, que no fueron desalojadas al no haber peligro para los residentes.

La calle permanece cortada a la espera de que sean retirados los bloques de piedras que han caído sobre el asfalto y se asegure la zona.

Con "recursos suficientes"

Por su parte, el Ayuntamiento ha señalado que tiene la "competencia y recursos económicos suficientes" como para resolver la problemática generada con los desprendimientos de tierra.

"El espacio ha quedado cerrado a las personas tras la colocación de cinta de balizamiento en la acera para evitar que nadie pueda circular ni accedan a esa zona de riesgo. Los servicios municipales se mantienen en alerta y en activo para seguir la evolución de la incidencia, en una ladera consolidada y de mucha vegetación", han señalado.

Según ha incidido, "las incesantes lluvias de los últimos días y la pronunciada pendiente del terreno" están detrás del derrumbamiento.

"Este fenómeno de los desprendimientos desgraciadamente se está convirtiendo en algo habitual en nuestra orografía. Por ejemplo, el viernes otro suceso de estas características provocó el cierre de la autopista AP-1 a la altura de Eskoriatza", han añadido.

