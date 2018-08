Sociedad

Muerte de Miren Peña

Laboral Kutxa niega que hubiese iniciado el desahucio de Miren Peña

Redacción

23/03/2015

En una nota, Laboral Kutxa han lamentado "profundamente la muerte de Miren" y han transmitido sus "más sinceras condolencias" a sus familiares y amigos.

Laboral Kutxa ha lamentado la muerte de Miren Peña, que se suicidó el pasado sábado en Ansoain, y ha negado que la entidad financiera hubiese iniciado un procedimiento de desahucio, ya que se encontraba "al corriente de los pagos" y "no tenía ningún retraso ni cuota pendiente".

Miren Peña, de 43 años de edad, se suicidó el pasado sábado tras recibir en una carta la noticia de que no podía renegociar el pago de su hipoteca de su piso, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Ansoain (Navarra).

Desde Laboral Kutxa han lamentado "profundamente la muerte de Miren" y han transmitido sus "más sinceras condolencias" a sus familiares y amigos.

Asimismo, ante las acusaciones de que la entidad hubiese iniciado un procedimiento de desahucio, han afirmado que "esta noticia es absolutamente falsa", ya que "no sólo no se había iniciado tramitación alguna en este sentido, sino que la entidad no había realizado ni habilitado ningún procedimiento de reclamación, por tratarse de un préstamo hipotecario que se encontraba al corriente de los pagos, es decir, no tenía ningún retraso ni cuota pendiente".

Laboral Kutxa ha precisado que "la única actuación desde la entidad ha sido dar respuesta a una petición de la clienta, por la cual ésta solicitaba acogerse a un procedimiento de reestructuración de la deuda, conforme al 'Código de buenas prácticas' sujeto a la Ley 01/2013 y que recoge las medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios".

La entidad, en su "obligación" de dar respuesta por escrito a dicha petición, informaba a la solicitante de que "la operación no cumplía los requisitos establecidos por dicha Legislación". Por tanto, ha subrayado Laboral Kutxa, "la comunicación a la clienta no respondía a una decisión de la entidad, sino a la constatación de que la citada Legislación no recoge esta tipología de situaciones".

Asimismo, se le trasladó a la clienta "la disposición de la entidad a acordar una solución entre ambas partes, independiente de dicha Legislación", para lo que se le emplazaba a contactar con la oficina de Laboral Kutxa.

"Estas son las políticas habituales en Laboral Kutxa, que por nuestra naturaleza de Cooperativa de Crédito y, por tanto, de entidad de Economía Social, pretende llevar adelante la práctica bancaria con el máximo equilibrio entre el cumplimiento de la regulación vigente y el respeto a las personas", ha manifestado.

ha manifestado.