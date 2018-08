Sociedad

Violencia contra las mujeres

Un 12,5% de mujeres ha sufrido maltrato a lo largo de su vida

Agencias | Redacción

30/03/2015

El ministro de Igualdad, Alfonso Alonso, ha destacado el aumento del número de mujeres que ha conseguido "salir" de la violencia machista y rehacer su vida, el 77,6% frente al 72,4% hace cuatro años.

Un 12,5% de las mujeres mayores de 16 años y residentes en España ha sufrido violencia física o sexual de sus parejas o exparejas a lo largo de su vida, por debajo de la media europea, situada en el 22%, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015.

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha expuesto hoy los datos del estudio, que actualiza la última edición presentada hace cuatro años y que también refleja que un 77,6 por ciento de las víctimas consigue superar la violencia machista y rehacer su vida.

La investigación, elaborada en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), se ha hecho a partir de entrevistas presenciales a 10.171 mujeres mayores de 16 años, lo que supone 2.171 mujeres más con respecto a 2011.

La macroencuesta revela que el 25,4% de las mujeres ha sufrido violencia psicológica o de control, el 21,9% ha padecido violencia emocional, y el 10,8% ha experimentado violencia económica, porcentajes inferiores a la media europea, cifrada en el 35, 32 y 12%, respectivamente.

El 13% de las encuestadas reconoce haber sentido miedo alguna vez en la vida respecto a su pareja o expareja.

El 77,6% ha conseguido ?salir?

Alonso ha destacado el aumento del número de mujeres que ha conseguido "salir" de la violencia machista y rehacer su vida, el 77,6% frente al 72,4% hace cuatro años, y ha hecho un llamamiento a la sociedad a "arropar" a las mujeres que quieren dejar atrás este tipo de situaciones.

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, ha detallado que un 67,4% de las mujeres finalizan conscientemente la relación debido a la violencia de género.

Denuncia

El 26,8% de las mujeres que han sufrido violencia machista han denunciado sus casos ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Entre las razones que esgrimen las mujeres víctimas de violencia machista para no acudir ni a la Policía ni al Juzgado se encuentran el no conceder importancia al maltrato (44,6%), el miedo (26,5%) y la vergüenza o no querer que nadie lo supiera (21%).

Esta lacra social ha tenido dos nuevos capítulos este lunes, ya que una mujer ha fallecido en Alhaurín de la Torre (Málaga), al parecer, a manos de su pareja, quien, posteriormente, se habría quitado la vida.

Además, otro hombre ha matado a su mujer disparándole con una pistola en plena calle en Lleida y posteriormente ha intentado suicidarse, por lo que ha sido ingresado con heridas de arma de fuego en el pecho en el Hospital Arnau de Vilanova y está detenido.