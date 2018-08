Sociedad

En Madrid

Reclaman justicia para José Couso en el 12º aniversario de su muerte

AGENCIAS | REDACCIÓN

12/04/2015

Familiares y amigos se han dado cita un año más frente a la embajada de los EE. UU. en Madrid para pedir "investigación y justicia" para aclarar la muerte del cámara en Irak.

Familiares, amigos y compañeros de José Couso se han concentrado este domingo en frente de la embajada de EE.UU. para exigir justicia tras cumplirse, el pasado miércoles, doce años de la muerte del cámara de Telecinco en Irak.

En declaraciones a Europa Press Televisión uno de los hermanos del fallecido, David Couso, ha confesado que vuelven a salir a la calle "sintiendo el calor de la gente" y para "reclamar algo que no tenemos hoy en día", que es la "investigación y la justicia" en los casos de asesinatos, como el caso de su familiar en el año 2003.

"Hay que recordar que es una causa abierta única en el mundo contra militares norteamericanos", ha resaltado Couso que ha asegurado que "no ha habido ninguna colaboración por parte de la administración americana" para cerrar el caso en el que están imputados cinco militares. Sobre tres de ellos pesa una orden de detención, mientras que para los dos restantes, la familia de Couso está a la espera de que el juez resuelva la petición de detención solicitada por la acusación ejercida.

Además, Couso ha confesado sentir "tristeza y pena" por tener un Gobierno que "se pliega ante otra administración", la americana, en vez de "defender a sus ciudadanos". Desde su punto de vista, los que gobiernan España "no condenan, no exigen y no defienden a un ciudadano español" en casos internacionales.

Entre las rimas del grupo Los Chikos del Maíz y el apoyo por parte de la plataforma 'Salvemos Telemadrid' y del Consejo de Informativos de RTVE, la familia de José Couso ha notado "el calor" de la gente que ha asistido a la calle Serrano para apoyarlos. Bajo el lema 'Este año la lucha continúa con tu calor, con tu ayuda', el hermano del cámara fallecido en Irak ha aseverado haber "superado el objetivo" un año más, lo que le hace que sigan "en la calle reclamando lo que no tenemos hoy en día", haciendo referencia a la justicia.

Couso falleció la mañana del 8 de abril de 2003 en Bagdad, cuando el hotel Palestina, lugar en el que se alojaban más de 200 periodistas, fue atacado por el ejército norteamericano, tres informadores perdieron la vida y varios resultaron heridos.