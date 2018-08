Sociedad

Las noticias del día

Los titulares del miércoles 13 de mayo

eitb.eus

13/05/2015

Estas son las cinco noticias que debes leer antes de arrancar el miércoles.

El Gobierno Vasco, por cuarta vez al TC

El Gobierno Vasco ha acordado este martes acudir por cuarta vez en esta legislatura ante el Tribunal Constitucional al considerar que se han vulnerado sus competencias en materia de políticas activas de empleo, en esta ocasión relacionadas con varios artículos del Real Decreto Ley de "segunda oportunidad" aprobado en febrero. El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, ha mostrado su "hartazgo" y ha censurado la "desconsideración" que en su opinión mantiene el Ejecutivo de Mariano Rajoy por las competencias vascas en esta materia.

CEBEK, sobre la subida salarial

Dentro de los actos organizados con motivo de su asamblea general, la Confederación de Empresarios de Bizkaia, CEBEK, organiza este miércoles la jornada "Cómo mejoramos la competitividad de nuestras empresas", con presencia del lehendakari Iñigo Urkullu.

Ayer mismo, CEBEK elevaba al 2,6% la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del territorio para 2015, ejercicio en el que prevé que se crearán 8.000 puestos de trabajos.

Asimismo, la Confederación Empresarial de Bizkaia aseguraba que el acuerdo salarial al que han llegado en Madrid patronal y sindicatos les da "envidia sana", aunque "es inaplicable en Euskadi por el rechazo de los sindicatos a hablar de flexibilidad".

Nepal

Un nuevo seísmo en Nepal deja 66 muertos y casi 2.000 heridos. El terremoto, de 7,3 grados en la escala Richter, ha vuelto a golpear el país, mientras aún intentaba recuperarse del seísmo que hace apenas dos semanas provocó más de 8.000 muertos, 15.000 heridos y decenas de miles de viviendas derruidas. Ha sido un nuevo terremoto, no una réplica del anterior.

Por el momento se tiene constancia de al menos 66 muertos y 1.928 heridos por este nuevo seísmo. Además, hay 17 fallecidos en India y uno en el Tíbet, según fuentes oficiales de India y China.

Futbol: se mantiene la convocatoria de huelga

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Luis Rubiales, confirmó este martes que, aunque el sindicato sigue "con la mano tendida" hacia la Liga de Fútbol Profesional (LFP), se mantiene la convocatoria de huelga a partir del 16 de mayo.

La AFE, la LFP y la Real Federación Española de Fútbol se encontraron este martes en Madrid en el acto de conciliación que, como estaba previsto, no terminó de desbloquear la convocatoria de la AFE del pasado jueves.

Luis Rubiales, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)





Arranca la 68 edición de Cannes

La 68 edición del Festival de Cine Cannes, una de las citas más importantes del séptimo arte, arrancará este miércoles y se celebrará hasta el próximo día 24, con la proyección de 'La téte haute', de Emmanuelle Bercot.

El jurado del festival estará presidido por los hermanos Joel y Ethan Coen y contará, entre otros, con la actriz española Rossy de Palma. Asimismo, forman parte la actriz francesa Sophie Marceau, la actriz británica Sienna Miller; la cantautora Rokia Traoré; el director mexicano Guillermo del Toro; el director canadiense Xavier Dolan; y el actor estadounidense Jake Gyllenhaal.

Estas nueve voces decidirán entre las películas que compiten en el festival y elegirán a los ganadores de los premios, entre ellos, la deseada Palma de Oro. El nombre de la persona que gane este preciado galardón se conocerá el domingo 24 de mayo, durante el cierre del festival.

En la Sección Oficial del festival competirán 'Dheepan', de Jacques Audiard; 'Youth, de Paolo Sorrentino; 'Louder than bombs', de Joachim Trier; 'The sea of trees', de Gusvan Sant; o 'Sicario', de Denis Villeneuve.