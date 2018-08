Sociedad

LOMCE

Educación, forzada a retirar la prueba de 3º en dos centros de Gasteiz

EFE | Redacción

28/05/2015

La gran mayoría de los niños de tercero de Primaria del colegio Salburua y de la ikastola Arantzabela no han acudido a clase, por lo que la prueba piloto no se ha podido llevar a cabo.

El Departamento vasco de Educación se ha visto obligado hoy a retirar la prueba de tercero de Primaria de dos centros de Vitoria-Gasteiz ante la decisión de los padres de los alumnos de no llevar a sus hijos a ambos colegios por estar en contra de esta evaluación.

En concreto, se trata del colegio Salburua y de la ikastola Arantzabela. El martes, Educación tampoco pudo llevar a cabo esta prueba piloto en la ikastola Jakintza de Ordizia (Gipuzkoa) por la misma razón.

El Departamento tiene la intención de hacer estas pruebas de manera experimental en 30 centros públicos y privados de Euskadi. Las organiza el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa y sus resultados no se incluyen en el expediente académico de los alumnos.

Las Asociaciones de Padres y Madres (Ampas) de Salburua y de Arantzabela de Vitoria-Gasteiz habían convocado para primera hora de esta mañana concentraciones ante ambos centros. Estaba previsto que la gran mayoría de los niños de tercero de Primaria de los dos colegios no acudieran hoy a clase para no hacer esa prueba. En Arantzabela no han entrado ninguno de ellos a clase y en Salburua lo han hecho "unos pocos", según han confirmado a Efe representantes de las Ampas de los dos centros.

El Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa se ha visto obligado a suspender la prueba ya que se precisa un mínimo de diez alumnos para llevarla a cabo.

"Primer paso para la LOMCE"

Según las ampas, la prueba supone un "primer paso" del Departamento de Educación para la implantación en Euskadi del "sistema de reválidas que impone la LOMCE y también Heziberri", el modelo educativo del Gobierno Vasco.

"Nuestro plante es la forma de hacernos oír, de solicitar al Gobierno Vasco que no aplique la LOMCE, que no realice estas pruebas de tercero y que abra un período de reflexión y debate con la comunidad educativa, para construir las bases de un sistema educativo propio", han reclamado.

La consejera de Educación, Cristina Uriarte, pidió hace una semana "tranquilidad" y subrayó que estas pruebas no afectan a los datos académicos. Fuentes de Educación han declinado hoy hacer más declaraciones sobre el asunto.

Por su parte, la plataforma contra la LOMCE de Gasteiz ha convocado una movilización el día 5 de junio a las 18:00 horas en la capital alavesa para mostrar su rechazo a la conocida como "Ley Wert".