Sociedad

Campaña en sanfermines

Periodistas y personajes de San Fermín, contra las agresiones sexistas

Agencias | Redacción

03/07/2015

Dantzaris, gaiteros, médicos del encierro, federación de peñas, pastores del encierro y txistularis han estado representados en la acción que han compartido con los periodistas.

Periodistas y personajes de la fiesta se han sumado hoy a la campaña contra las agresiones sexistas puesta en marcha por el Ayuntamiento de Pamplona/Iruña y el grupo ‘Sanfermines en Igualdad’ con motivo de las fiestas.

Dantzaris, gaiteros, médicos del encierro, federación de peñas, pastores del encierro y txistularis, junto con el kiliki ‘Caravinagre’ y las cuatro reinas de la comparsa de Gigantes, han estado representados en la acción que han compartido con los periodistas.

Todos ellos han mostrado, en una fotografía conjunta en la que aparecen con su mano al frente, su rechazo a las agresiones sexistas que, sean de la intensidad que sean, se producen en los sanfermines.

Este año se ha sumado al grupo la coordinadora del grupo ‘Sanfermines en igualdad’ del Consejo Municipal de la Mujer, Pilar Mayo, quien ha recordado que fue el año pasado cuando, desde este foro, pensaron en dejar "un espacio libre y a la vez muy significado" de los medios de comunicación en la campaña.

La unión de todos los medios de comunicación conseguida el pasado año "resultó interesante", ha agregado Pilar Mayo, quien ha precisado que este año se han incorporado las figuras más conocidas de los sanfermines para reclamar todos juntos actitudes como que "el no, en fiestas, sigue siendo no" y que en fiestas "no todo vale".