Sociedad

ONCE

UGT denuncia que tres asociaciones vendían 'juego ilegal' en Euskadi

Agencias | Redacción

13/07/2015

El sindicato asegura que a finales de 2014 utilizaban a 38 colaboradores, "todos ellos sin alta en la Seguridad Social", y con unas ventas totales estimadas en ese año de unos 454.896 euros.

La Unión de Trabajadores de la ONCE (UTO-UGT) ha denunciado que, a finales de 2014, en la CAV había tres asociaciones vendiendo juego ilegal en las calles, utilizando a 38 colaboradores, "todos ellos sin alta en la Seguridad Social ni derechos laborales", y con unas ventas totales estimadas en ese año de unos 454.896 euros.

UGT, sindicato mayoritario en la ONCE, con casi el 90% de la representatividad sindical, ha indicado que, en el conjunto del Estado, "el número de organizaciones ilegales asciende a 22, con unos 3.600 vendedores y unas ventas anuales de más de 82 millones de euros".

El sindicato ha denunciado la "absoluta pasividad de las administraciones públicas en la lucha contra el juego ilegal que, cada vez más, irrumpe en las calles, abusa de la imagen de la discapacidad, engaña a la ciudadanía con productos sin ningún tipo de seguridad, y pone en riesgo la labor social de la ONCE, así como el puesto de trabajo de cada uno de los más de 20.000 vendedores de la Organización, todos ellos personas con discapacidad".

Por ello, el Comité Estatal de UTO-UGT, como continuación de la campaña emprendida desde hace más de un año, "El Juego Ilegal NO es un Juego", ha decidido movilizarse y salir este lunes a la calle para exigir a las autoridades competentes que actúen contra entidades "manifiestamente ilegales, como la OID, entre otras, que utilizan la imagen del sorteo de la ONCE, copian sus productos y su imagen, emplean de forma torticera la discapacidad en su propio beneficio, y, en ocasiones, han llegado a agresiones a vendedores de la ONCE".