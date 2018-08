Sociedad

Goia: 'Las corridas son un espectáculo legal, no debemos prohibirlas'

10/08/2015

El alcalde de Donostia afirma que "si en el futuro cambiaran las circunstancias en general, también lo harían en San Sebastián".

El alcalde de Donostia-San Sebastián, Eneko Goia, ha subrayado que las corridas de toros son, a día de hoy, "un espectáculo legal", y no cree que desde el Ayuntamiento haya que establecer "prohibiciones o limitaciones añadidas". "Si en el futuro cambiaran las circunstancias, en general, también lo harían en San Sebastián", ha añadido.

En declaraciones a Onda Vasca, el regidor jeltzale ha sido preguntado por la manifestación desarrollada este domingo en la capital guipuzcoana en contra de la vuelta de las corridas de toros a la plaza de Illumbe, Goia ha reconocido que "respeta" la opinión de quienes participaron en la misma y ha incidido en que "éste no es un tema pacífico".

No obstante, ha advertido de que "el ámbito municipal" no es el adecuado para "sustanciar este debate". "Si en el futuro cambiaran las circunstancias, en general, también lo harían en San Sebastián, pero, en este momento, es un espectáculo legal y no creo que desde el Ayuntamiento haya que introducir prohibiciones o limitaciones añadidas", ha añadido.

Además, cuestionado por las políticas de precios de algunos establecimientos hosteleros de la capital guipuzcoana, ha incidido en que sí hay determinados establecimientos que tienen "precios elevados".

"Lo que me preocupa es que, con ocasión de grandes afluencias, se varíe la política de precios para tratar de 'hacer el agosto'. Esos comportamientos no nos benefician como ciudad y puede generar un efecto contrario", ha advertido.

Donostia 2016

En lo que se refiere a la Capitalidad Cultural 2016, Goia ha reconocido que se trata del "reto urgente que tiene la ciudad" y, por ello, la concejal delegada, Miren Azkarate, está "trabajando intensamente de cara a concretar el programa y tener una serie de hitos y acciones que sean concretas, tangibles y que se puedan comunicar a la ciudadanía para tratar de recuperar la implicación que existió en su momento".

Asimismo, ha apostado por buscar el patrocinio y colaboración de entidades privadas y ha confiado de que, para septiembre, se pueda contar ya "con el programa completo".