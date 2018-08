Sociedad

Bilbao

El atropello de La Peña fue un 'asesinato por violencia machista'

Agencias | Redacción

19/08/2015

El exmarido de Leyre Rodríguez, la mujer víctima del atropello, se encuentra muy grave, tras arrojarse a las vías del tren. Este miércoles un hombre ha sido detenido. Teléfono contra el maltrato: 016

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Bilbao ha condenado y mostrado su repulsa ante la muerte de Leyre Rodríguez, "asesinada trágicamente en una lamentable situación de violencia de género", tras fallecer atropellada presuntamente por su exmarido el pasado 8 de agosto en el barrio bilbaíno de La Peña.

El exmarido de la mujer permanece ingresado en el hospital, en estado crítico, tras ser arrollado por un tren, en un aparente intento de suicidio, según la Ertzaintza.

Esta misma tarde, un hombre ha sido detenido para investigar su posible implicación en la muerte de la mujer, ha confirmado a Efe un portavoz del Departamento vasco de Seguridad.

El Ayuntamiento de Arrigorriaga, localidad en la que residía la víctima, ha convocado una concentración de condena para las 12:00 horas de este jueves, en el centro sociocultural de Abusu.

La Marcha Mundial de las Mujeres, por su parte, también ha convocado para este viernes concentraciones en Bilbao, Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Pamplona/Iruñea, contra la violencia machista.

Investigación

Sobre la una y media de la madrugada del pasado 8 de agosto fue localizado el cuerpo sin vida de la joven en el bilbaíno barrio de La Peña, tendida en la carretera que une el barrio con Arrigorriaga. La hipótesis inicial apuntaba a un atropello por un vehículo que se habría dado a la fuga, aunque sin descartar de que el arrollamiento hubiera sido intencionado.

La Ertzaintza y Policía Municipal abrieron una investigación conjunta. La investigación, además de en las evidencias propias del accidente, se centraba fundamentalmente en el entorno de la víctima, incluía también el testimonio del exmarido.

El hombre había sido citado a primera hora de la mañana del martes en la comisaría de Erandio, junto con su abogado, en el marco de esas investigaciones y para completar las diligencias y para que estuviera presente durante una inspección de su vehículo. Sin embargo, el hombre no compareció a la cita.

El exmarido se lanzó a las vías del tren

Tres horas más tarde, sobre las doce del mediodía, se tenía conocimiento de que un tren de mercancías había arrollado a un varón joven en Ollargan.

Tras realizar las comprobaciones pertinentes se podía comprobar que se trataba del exmarido de la mujer atropellada, el cual presentaba, además, diversos cortes en las muñecas. Junto a él era localizado un cuchillo con restos de sangre.

El varón se encuentra en estado de extrema gravedad.

Bilbao condena este "asesinato trágico" y llama a la denuncia

Tras la Junta de Portavoces convocada de urgencia este mediodía en el Ayuntamiento de Bilbao, el Consistorio ha condenado "el asesinato trágico" de Leyre Rodríguez, y ha instado a la ciudadanía a denunciar toda expresión de violencia contra la mujer.

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha leído una declaración suscrita por la totalidad de los grupos municipales, en la que se condena "nuevamente el fallecimiento de una mujer, Leire Rodríguez, asesinada trágicamente como consecuencia de ser víctima de una lamentable situación de violencia de género".

"El Ayuntamiento muestra su dolor e incomprensión por este hecho, y transmite su apoyo a la familia de la víctima y a sus personas allegadas", afirma el texto. Además, recuerda a los bilbaínos que este tipo de hechos, "que afectan directamente a miles de mujeres, no son situaciones ajenas a nuestra sociedad y a nuestra vida cotidiana".

"La muerte de Leire es la expresión máxima de la violencia de género, pero, en el día a día, se producen muchas actitudes y expresiones de estas agresiones contra las mujeres, todas ellas condenables y reprobables", apunta.

Por ello, destaca que "la violencia que en sus diferentes formas se ejerce contra las mujeres es un atentado contra su integridad física y moral y un ataque a su dignidad; en consecuencia, una grave e intolerable violación de los derechos humanos". En ese sentido, anima a la ciudadanía "a posicionarse activamente ante cualquier expresión de violencia contra las mujeres, denunciándola, no consintiéndola, no permaneciendo en silencio, y mostrando su apoyo a las víctimas".

El Ayuntamiento de Bilbao, que participará en los actos institucionales de repulsa convocados "por esta tragedia", expresa, asimismo, sus condolencias a los familiares y personas allegadas de Leire Rodríguez, "por ser víctimas también de este sinsentido".

Eudel también acudirá a la concentración de Arrigorriaga.

Emakunde también condena el asesinato

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer ha mostrado su "más rotunda condena" por "el asesinato" de Leyre Rodríguez, "una vez que el Departamento de Seguridad ha confirmado que todos los indicios apuntan a un caso de violencia de género".

Además, se ha sumado a la concentración de repulsa convocada por el Ayuntamiento de Arrigorriaga, así como "a todas las muestras de repulsa que se organicen". En el acto de protesta estará la directora de Emakunde, Izaskun Landaida.

En un comunicado, Emakunde reitera, una vez más, que la violencia ejercida contra las mujeres "es el símbolo más brutal de la desigualdad entre mujeres y hombres en nuestra sociedad y que trabajar por la igualdad es el camino más eficaz para prevenir este tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo". En este sentido, ha animado a toda la ciudadanía "a que muestre su rechazo ante este tipo de violencia que se convierte en una herramienta de intimidación dirigida hacia las mujeres para que no desafíen ni transformen las normas de género vigentes" y ha recordado la responsabilidad de toda la sociedad en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Los vecinos, "petrificados"

Vecinos de Leyre Rodríguez se han mostrado "petrificados" al creer que la pareja se llevaba bien. Según ha relatado a Europa Press una vecina, el exmarido "vivía en el barrio con ella, bajaba al parque con los niños". "No me lo puedo creer, que haya quitado del medio a esa pobre chavala, trabajadora, una madraza, siempre con sus niños para arriba y para abajo, y que este desgraciado haya hecho eso. Si lo ha hecho, que lo pague", ha señalado. "En mente humana no cabe una situación así. Es una tragedia terrible’’, ha indicado otro, quien ha afirmado que le daba la impresión que "era una pareja feliz con dos hijos".

Concentraciones

Además de la concentración de protesta convocada para este jueves en Arrigorriaga, la Marcha Mundial de las Mujeres ha convocado para este viernes concentraciones contra la violencia machista en Bilbao, Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Pamplona/Iruñea, tras conocer el "asesinato machista" de Leyre Rodríguez.

"Estamos ante otra víctima de violencia machista y reprobamos totalmente este nuevo asesinato. Son cuatro las mujeres asesinadas en Euskal Herria en este año, y como ya sabemos, es impresionante la cantidad de agresiones y violencia sexista que hemos vivido este verano", ha señalado este colectivo en un comunicado.

Las concentraciones tendrán lugar a las 19:00 horas en el Boulevard (Donostia-San Sebastián), a las 19.30 horas en la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz,a las 20.00 horas en el Arriaga (Bilbao) y también a las 20.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona/Iruñea.

_____________________________________________

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía o llama a alguno de los siguientes números de teléfono: 900 840 111 (en Euskadi) y 016 (en todo el Estado); ambos son gratuitos y no dejan rastro en la factura.