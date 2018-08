Sociedad

Uxue Barkos: 'Navarra está en condiciones de acoger a 300 refugiados'

E. GARAIKOETXEA | EITB.EUS

07/09/2015

La presidenta foral confirma su voluntad de convertir Navarra en una comunidad 'refugio'.

"Navarra está en disposición de acoger a unos 300 refugiados" provenientes de países en conflicto como Siria o Líbano, según ha anunciado la presidenta del gobierno foral, Uxue Barkos.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, la presidenta navarra ha confirmado que los trámites con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para aportar su granito de arena en la crisis migratoria que vive Europa comenzaron hace unas semanas. Según ha precisado, están en conversaciones con otras asociaciones y personalidades de Navarra, ya que, en su opinión, esta crisis "no solo corresponde a la administración".

Según ha explicado Barkos, el ejecutivo foral está a la espera de que el gobierno central reúna al consejo de migración para coordinar el proceso de reubicación de refugiados.

Abortar en la red pública navarra



Sobre el anuncio realizado ayer a ETB por el consejero de Salud del gobierno navarro sobre la posibilidad de abortar en la red pública navarra, Barkos ha asegurado que este cambio es un paso más del "proceso de cambio" que aspira este nuevo gobierno. Para la dirigente de Geroa Bai, los anteriores gobiernos de UPN no han cumplido la Ley del aborto, y han derivado a las mujeres que querían interrumpir su embarazo a otras comunidades o a centros privados. Barkos confía contar con el apoyo del PSN para cambiar esta situación y permitir a las mujeres navarras abortar en el sistema de salud público de la comunidad foral.

Preguntada por la actualidad política, Barkos ha anunciado que se reunirá con el lehendakari Iñigo Urkullu "dentro de un par de semanas" con el objetivo de "normalizar las relaciones", ya que "en los últimos 20 años esas relaciones no han sido normales". Entre otros temas, ambos dirigentes abordarán cómo enfrentarse a los "ataques del gobierno central" en materia de fiscalidad.

Asimismo, Barkos ha destacado que Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) tienen "una gran oportunidad" para trabajar en común en materia fiscal y en la defensa tanto del Convenio Económico navarro como del Concierto Económico vasco, y aunque cada uno "tiene su propia personalidad", ambos tenemos que "preparar la defensa juntos".

Sobre la actitud que mantiene el gobierno Rajoy frente a Cataluña, Barkos ha criticado el "espíritu" del gobierno español: "Más que política, lo que está haciendo Rajoy es un ejercicio de fuerza, y no creo que sea la forma de responder a las demandas de gran parte de la sociedad catalana. Habrá que ver, pero yo creo que esa actitud va a favorecer a las fuerzas independentistas".

Preguntada por las consecuencias que pueda tener una reforma de la Constitución en la disposición transitoria cuarta, la presidenta navarra se ha mostrado "preocupada", sobre todo por la actitud que pueda mantener UPN.

Prioridades del gobierno



Uxue Barkos ha subrayado que su gobierno apuesta por priorizar los problemas sociales, aunque eso no significa "que no se mantengan los objetivos políticos". Así, la presidente del Gobierno de Navarra ha asegurado que una posible unión de Euskadi y la comunidad foral no está en la agenda de su Ejecutivo de los próximos cuatro años.

Sobre quién dirigirá la dirección de Paz y Convivencia, Barkos ha subrayado que los cuatro partidos que sustentan el ejecutivos están negociando el nombramiento, ya que es un puesto que requiere "un acuerdo amplio", y ha negado que Gregorio Monreal vaya a ocupar este cargo, tal como apuntaban diversas filtraciones.

En cuanto a la polémica surgida sobre quién presidirá la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) y reproches de EH Bildu por "falta de lealtad", Barkos ha afirmado que las relaciones entre los cuatro partidos son "buenas" aunque existan "diferencias".