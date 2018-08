Sociedad

REPORTAJE

Nace un espacio de trabajo para emprendedores subsaharianos en Bilbao

Maider Beistegi | eitb.eus

Bilbao

18/09/2015

La iniciativa, impulsada por el colectivo africano de San Francisco, hará florecer 11 proyectos financiados por subsaharianos, que buscan ser un referente para la comunidad inmigrante en Bilbao.

La experiencia cooperativa de la Corporación Mondragón ha sido en su más de medio siglo de vida fuente de inspiración de numerosos proyectos empresariales dentro y fuera de nuestro país. El afrovasco Georges Belinga también ha puesto el foco en el mayor grupo cooperativo del mundo para extraer su filosofía y aplicar una receta a medida en el barrio bilbaíno de San Francisco. Porque como dice un proverbio africano "si quieres ir rápido camina solo, pero si quieres llegar lejos camina en compañía".

Nacido en Barakaldo, de madre vizcaína y padre de Camerún, Georges no ha parado de viajar y formarse desde que terminó sus estudios de empresariales en Bilbao. Tras pasar estos últimos años trabajando en Londres, Francia, Estados Unidos y Alemania, Georges abrió su primer negocio en el barrio bilbaíno de San Francisco. "Abrimos la tienda de ropa Almacenes San Francisco y a partir de ahí empezamos a conocer la realidad del barrio y de sus habitantes. Nos encontramos con gente como Hardi, un joven de la República Centroafricana, que lleva mucho tiempo en la alta competición del yudo y que en 2016 competirá en Los Juegos Olímpicos".

Georges y su socio, el productor musical angoleño Betto Snay, se dieron cuenta de que había muchos 'Hardi' en San Francisco: "Vimos que los subsaharianos tenían tres problemas principalmente para emprender: el idioma, los problemas de financiación y los precios de las lonjas que rondan los 800 euros. Un precio muy elevado para lo que se espera de un barrio deprimido. Muchas lonjas son de gestión municipal y para poder alquilar hay que presentar un plan de negocio que tiene un alto nivel de complicidad para estos vecinos".

Para Georges San Francisco es un lugar de oportunidades y el problema está en el enfoque: "El desarrollo del barrio de San Francisco se está llevando a cabo de una manera artificial. La idea es desarrollar el barrio para que poco a poco lo que supuestamente da problemas vaya saliendo del barrio. Brooklyng o el Soho son dos barrios deprimidos que estaban dentro de la ciudad. Como había mucha presión en cuanta a demanda de alquileres empezaron a recuperar esos barrios con la gente que trabajaba en el centro. Poco a poco estos lugares empezaron a recuperarse. Bilbao no quiere contar con un ghetto en el pleno centro de Bilbao, por lo que los responsables piensan que la manera de recuperarlo es buscar ese modelo recuperando locales para que sean ocupados por diseñadores, arquitectos, modistas?..pero en realidad son islas. No son una buena opción para el emprendedor, puesto que su público objetivo no se encuentra aquí", lamenta.

Los planes municipales de rehabilitación encierran una "discriminación velada". Por ello, el joven vasco de origen camerunés decide ponerse manos a la obra y constituye juntos con varios voluntarios Koop SF34, una asociación sin ánimo de lucro y ?comprometida con no recibir ningún tipo de subvención ?con el objetivo de guiar y apoyar a los jóvenes emprendedores subsaharianos de Bilbao.

(El afrovasco Georges Belinga y Betto Snay, productor de Sildofaya. Foto: eitb.eus)

La colaboración de Harrobia

Comienza la ardua tarea de encontrar un único espacio donde los profesionales que no comparten ni empresa, ni sector, ni actividad, se unan para trabajar de una manera colaborativa. Coworking en pleno corazón de Bilbao, en San Francisco. Georges contacta con el centro de las ikastolas para la formación profesional Harrobia que decide colaborar con el proyecto.

11 proyectos, 8 empresas y 100 empleos

El vivero de empresas, que comenzará a funcionar a principios de octubre, estará localizado en la Plaza de la Cantera, en los bajos del edificio Harrobia.

El espacio de coworking aunará 11 proyectos simultáneos impulsados por 20 personas de los que esperan nazcan un total de 8 empresas, todas ellas creadas y dirigidas por subsaharianos. Uno de los objetivos finales de esta iniciativa que fomentará el desarrollo del barrio y el empleo de sus vecinos subsaharianos es que los niños tengan unos referentes adultos en los que mirarse.

Las actividades de este vivero pionero de microempresas sociales en las que colaborarán unas 100 personas son tan diversas como una unión exportadora de África dirigida por el propio Georges Belinga, una productora especializada en la creación de audio y vídeo de grupos de música de hip-hop africanos (Sildofaya), un taller de alta costura africano que contará con un equipo de cinco trabajadores o un gimnasio de artes marciales dirigido por Hardi, un centroafricano que está despuntado a nivel mundial en el yudo.

(El yudoca olímpico Hardi abrirá una escuela de Yudo en San Francisco Foto: eitb.eus)

Conoce los 11 proyectos de Koop SF34