'Queremos que la diversidad del barrio se traduzca en negocio'

Maider Beistegi | eitb.eus

Bilbao

18/09/2015

El colectivo africano de San Francisco crea un vivero de microempresas sociales que fomentarán el desarrollo del barrio y el empleo de sus vecinos. Estos son los once proyectos de Koop SF34.

Koop SF34 nace para dar solución a la gran dificultad que tienen los extranjeros de origen subsahariano para sacar adelante sus proyectos empresariales. Según explica Georges Belinga, joven de origen camerunés y principal impulsor del proyecto, se trata de una iniciativa de emprendimientos conjunto que no está subvencionada: "Es importante cambiar la percepción social. Si el principal escollo que vas a tener para que te guste esta idea es si hemos recibido ayudas públicas o no, prefiero no recibirlo. Entonces quizás lo puedas ver como algo positivo", matiza.

El espacio de coworking, que aunará varios proyectos sociales simultáneos, comenzará a andar en octubre, en un local del centro de formación Harrobia, en la Plaza de la Cantera del barrio bilbaíno de San Francisco. Esto son los 11 proyectos que albergará el espacio de trabajo:

1. África Export (Unidad exportadora de África. Georges Belinga)

La idea de Georges parte de una paradoja. "La industria vasca es una gran exportadora, pero lo curioso es que exportamos a muchos países pero no tenemos personas de esos países trabajando en nuestras oficinas". Según Belinga, la exportación es técnica en muchos aspectos, "pero también tiene mucho de empatía y venta. Por lo que si queremos exportar a Ecuador lo más sencillo es que en mi empresa trabaje un ecuatoriano, porque va a conocer el país". En el caso de África, Georges opina que se trata de un continente olvidado para las empresas vascas, porque "es muy complicado". Sin embargo, recuerda que en Euskadi existe una actividad exportadora de artículos de segunda mano a África gestionada por africanos.

África Export pondrá en contacto a las personas que ya exportan a esos países africanos con las que tienen un interés por abrirse a ese país. "Crearemos una unión exportadora, una serie de franquicias en distintos países para representar a empresas vascas en Senegal, Guinea Ecuatorial, Camerún o Sudáfrica. Contactaremos con distintas empresas vascas que produzcan o distribuyan productos que crean pueda tener salida en África, que es casi todo, porque en África no se produce nada". El objetivo del programa es dar empleo a 25 personas que se formarán a través de Harrobia.

2. Sildofaya (productora audiovisual de música urbana) (Betto Snay, Angola)

Creada por el angoleño Betto Snay, Sildofaya es una productora especializada en la creación de audio y vídeo, que trabaja con muchos artistas y pymes que quieren dar un todo novedoso a sus vídeos. Todo desde una óptica urbana.

3. África Empire (Omar, Senegal)

La alta costura (Waaw), la expansión de la cultura africana a través de la música y los libros (Goree) y la creación de eventos culturales (Hif Haf entertainment) confluyen en este proyecto dirigido por el senegalés Omar.

4. Yudo Hardi (Hardi, República Centroafricana)

El yudoca centroafricano Hardi dirige este proyecto encaminado a formar a nuevos olímpicos. Hardi, que compite por la federación de la República Centroafricana ha participado en numerosos campeonatos de África, mundiales y distintos grand prix. Este año es su gran oportunidad para participar en unos juegos olímpicos y representar a Bilbao, su ciudad de acogida durante más de 10 años.

5. Jiu-Jitsu (Federico, Guinea Ecuatorial)

Esta academia formará a alumnos en esta arte marcial asiática que se fundamenta en la lucha desde el suelo.

6. Boxeo (Miterand, Camerún)

Boxeador profesional, el camerunés Miterand dirigirá un gimnasio para todas las edades y con distintos objetivos: ?Queremos sacar a chicos de la calle y también ayudar a chicos con baja autoestima o con problemas de agresividad. El boxeo es también uno de los mejores deportes para ponerse en forma?, asegura.

7. Capoeira (Jeremias, Angola)

Jeremías, un joven angoleño residente en Bilbao, lleva 10 años entrenando y enseñando la capoeira, arte que aprendió de sus mayores en su Angola natal. Celestino es el ayudante de Jeremias. También angoleño residente en Bilbao, lleva 5 años ligado a la práctica de este arte.

8. Bantu Kidz (Yoel, Angola)

Se trata de una marca de ropa urbana afro-europea y alta costura africana que nace con el objetivo de ofrecer un "estilo diferente e innovador".

9. Kizomba (Daniel, Angola) Kizomba es el baile más internacional africano. Tiene su origen en Angola y parte del género de la samba. La kizomba es un baile sensual y armónico con música normalmente cantada en portugués. La academia será dirigida por Daniel Kikadi, que creció bailando hace 25 años en las calles de su Luanda natal.

10. Academia de idiomas africanos (Jorge, Guinea Ecuatorial)

Jorge será el profesor de esta academia de idiomas que pretende enseñar lenguas que son vehiculares en distintas zonas del África subsahariana, como el swahili, lengua más hablada en África, el wólof o el fang. Estas lenguas se impartirán junto a otras como: francés, inglés o portugués.

11. Reparaciones

Se realizarán talleres de reparación de ordenadores, microondas, neveras, lavadoras o televisiones.