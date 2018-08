Sociedad

'Me perdí corriendo en el viaje de novios; así surgió Running Tours'

La empresa, gestionada por dos jóvenes vizcaínos, ofrece visitas guiadas corriendo por Bilbao. Es la primera de este tipo en Euskal Herria y la segunda en el Estado.

Su aspecto de corredor de fondo delata que pasa muchas horas entrenando. "Más de diez horas a la semana", nos reconoce. El bilbaíno Sergio Salas tiene un temple tranquilo, mirada serena y voz calmada. Se define a sí mismo como "el loco de las zapatillas" y su carácter inquieto sale al descubierto cuando nos cuenta cómo nació Running Tours Bilbao, la primera empresa de Euskal Herria que ofrece realizar turismo por la capital vizcaína mientras entrenas.

Todo empezó de casualidad, perdido en Montreal. "Me perdí corriendo en Montreal en el viaje de novios, hace siete años. Los amantes del running llevamos las zapatillas colgadas, así que cuando volví a Bilbao empecé a darle vueltas a la idea. Hablé con el que era director gerente de Bilbao Kirolak, con Fernando. Me dio la clave de running tours en diferentes partes del mundo. Pensé que si había en New York también tenía que haber en Bilbao".

Tres años más tarde presentó el proyecto para Bilbao y ganó el certamen. Sergio Salas y Aitor Sainz son los encargados ahora de poner a punto a todos los clientes que se animan a visitar Bilbao a golpe de zapatilla. Un licenciado en Historia que trabaja en una fundación que ayuda a emprender a jóvenes y un periodista que se han unido para hacer negocio de su pasión.

Clientes de Centroeuropa

Running Tours lleva tan sólo tres años haciendo kilómetros por Bilbao, por lo que Sergio recuerda muy bien a su primer cliente: Cormack O`connor, un joven que vino al BBK Live. Desde entonces han recibido corredores de Finlandia, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Inglaterra, Hungría… Para tratarse de un turismo "muy de nicho" Sergio hace una valoración muy positiva. "Sobre todo viene gente de Centroeuropa, profesional, de mediana edad, con interés por hacer cosas diferentes y mujer. Siendo mujer da más seguridad entrenar con un guía", explica Sergio. Y es que en general, todos los clientes están en "buena forma", aunque Salas subraya que no hace falta ser un profesional, ya que el ritmo es 'llevadero'. "Hacemos un par de paradas, aunque muy cortas, porque si no nos podemos quedar fríos".

Los precios de los tours varían desde los 30 euros hasta los 50 euros, dependiendo de si son en grupo o en solitario. Normalmente son tours personalizados de una hora y media a tres dependiendo el trayecto, en los que participan una o dos personas.

Mercado en auge

Estamos dentro de la red mundial de running tours. "Es un mercado muy reciente. La primera empresa que se creó fue la de New York. En Euskal Herria somos los primeros, y los segundos en el Estado, detrás de Barcelona. El otro día estuve corriendo en el Pagasarri con el encargado de running tours en Sidney, que lleva corriendo por las ciudades durante tres meses", explica.

Seis rutas por Bilbao

Running Tours ofrece seis rutas por Bilbao: Las huellas del modernismo, Bilbao en una carrera, Bilbao moderno, Bilbao histórico, Cinturón verde y Camino de Santiago. Una hora basta para conocer los edificios más icónicos del Bilbao moderno, o para recorrer los lugares más significativos como el Casco Viejo, Abandoibarra, Gran Vía, Parque de Etxebarria, Arenal, el Teatro Arriaga y el museo Guggenheim.

El circuito de Bilbao moderno muestra al visitante los secretos de la reconversión de la villa. "En este circuito enseñamos los proyectos que han dado nombre y fama internacional a Bilbao: Guggenheim, Abandoibarra, Torre Iberdrola, Euskalduna, Zorrozaurre, Nuevo San Mamés, Olabeaga”. Los amantes de la historia, por su parte, pueden correr por las calles del Casco Viejo de Bilbao y recorrer los llamados "barrios altos".

La naturaleza es la protagonista de otras de las rutas. Correr por el cinturón verde de Bilbao mientras la ciudad se extiende bajo los pies o ascender hasta el Monte Kobetas desde la Basílica de Begoña es posible gracias a las rutas de Running Tours Bilbao.