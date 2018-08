Sociedad

Gurmendi: 'El alzheimer reduce la capacidad para cumplir tus sueños'

G.U, | eitb.eus

21/09/2015

Gurmendi fue durante años Hortentsi en la serie 'Goenkale'. En 2010 le diagnosticaron alzheimer, y asegura que lo más duro es "perder independencia".

Arantxa Gurmendi es conocida, principalmente, por su faceta como actriz. Fue Hortentsi en la serie de ETB1 Goenkale, pero también trabajó en el teatro y en el cine. Además, antes que todo eso, fue dinamizadora del movimiento Ez Dok Amairu, a la vez que miembro de la banda de rock Bihurriak. Ha tenido una vida fructífera, siempre ha participado en mil proyectos, y la enfermedad que ahora la limita se la diagnosticaron en 2010: alzheimer.

Maite Artola ha entrevistado a Gurmendi en el programa 'Faktoria' de Euskadi Irratia, en el Día Internacional del Alzheimer. "Es duro saber que estás perdiendo la memoria y la cabeza", ha admitido. La memoria ha sido una de las facetas que más ha trabajado durante toda su vida y, de repente, se dio cuenta de que se le empezaron a olvidar las cosas más cotidianas. El expresidente de la Generalitat, Pascual Maragall, también sufre la misma enfermedad, y en 2010 hicieron el documental Bicicleta, cuchara, manzana sobre lo que padecía. Al ver aquel trabajo fue cuando Gurmendi se dio cuenta que eso mismo era lo que le estaba pasando a ella.

Las limitaciones de la enfermedad

"Se me hace muy duro perder independencia y necesitar la ayuda de alguien. Soy muy activa y, de repente, darde cuenta de que no puedes hacer esta y otra cosa, que necesitas a alguien para que te ayude... es muy duro", ha asegurado Gurmendi. Ha afirmado que la actitud de los de su alrededor es de "logiar", y ha subrayado la ayuda que le brinda su marido. Sin embargo, en ocasiones se siente sobreprotegida, y eso no lo lleva nada bien.



De todas formas, ha aceptado que esa ayuda es indispensable, ya que en la misma Donostia-San Sebastián, donde ha vivido toda su vida, se ha perdido más de una vez. Gurmendi busca soluciones para esas situaciones: "Yo hago el papel de turista en la Parte Vieja cuando me pierdo (...). No me quedo corta; consigo salir adelante pidiendo ayuda".

Quitando la enfermedad, la actriz goza de buen estado de salud, y siente pena al ver que no puede hacer muchas cosas, como llevar a cabo la película que escribió hace tiempo, o continuar organizando la carrera Lilatón. "Vives, te cuidan bien, pero se reduce la capacidad para cumplir tus sueños", ha declarado.

El alzheimer se le ha desarrollado poco a poco y, según ha explicado, se le hace muy difícil diferenciar entre lo que le provoca la edad y lo que es consecuencia del alzheimer. Hace ejercicios cuando se mete a la cama, y asegura que es capaz de recordar cosas de hace mucho tiempo; sin embargo, olvida lo que hizo el día anterior. "Según el humor", a veces dice sentirse más espabilada, pero que otras, se encuentra más baja. Es ahí donde más le ayuda AFAGI, la Asociación de Familiares y Amigos de personas con Alzheimer y otras demencias de Gipuzkoa. Suele ir dos veces a la semana, y realizarn ejercicios para trabajar la memoria. "Lo pasamos muy bien, y nos reímos cantidad; eso es muy saludable", ha subrayado Gurmendi.

El programa Faktoria le ha puesto un pasaje de la película Always Alice. La actriz Julianne Moore dice que no está sufriendo, que está luchando, para seguir vinculada a aquello que fue. La actriz donostiarra se ha sentido muy identificada con la frase: "Explica muy bien lo que siento".