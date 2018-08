Sociedad

Universidad del País Vasco

Iñaki Goirizelaia no optará a un tercer mandato como rector de la UPV

Agencias | Redacción

08/10/2015

Según ha indicado el actual rector, "más de dos mandatos como rector o incluso en cualquier otro cargo, me parece que es demasiado".

El actual rector de la UPV, Iñaki Goirizelaia, no concurrirá a las próximas elecciones al cargo, en lo que constituiría su tercer mandato al frente de la universidad pública vasca, porque "ha llegado la hora" de su retirada, según sus propias palabras.

Goirizelaia ha recordado en Radio Euskadi que el actual curso será también el final de su segundo mandato y de "un recorrido ilusionante, con muchísimos retos" que su equipo ha ido "poco a poco superando".

"Cuando empezamos, empezamos a soñar cómo nos gustaría tener la universidad al acabar este tiempo y gracias a esos sueños hoy estamos viendo realidades", ha dicho.

“Más de dos mandatos es demasiado”

Sin embargo, Goirizelaia ha asegurado que "no va a haber un tercer mandato, ni aunque me los pidan". Según ha indicado, "más de dos mandatos como rector o incluso en cualquier otro cargo, me parece que es demasiado".

"Creo que uno (mandato) puede ser poco, pero más de dos es demasiado, y creo que en la Universidad del País Vasco hay muchas personas que pueden seguir trabajando por la defensa de una universidad pública, investigadora y atractiva docentemente hablando, que tenga raíces en esta tierra, y que mire al mundo", ha dicho.

En su opinión, "habrá continuidad en ese camino". "A mí me ha llegado la hora de retirarme, pero me queda un año todavía en el que voy a dar mucha guerra".

