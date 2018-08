Sociedad

CLUB DE MALAS MADRES

Laura Baena: 'No somos superwoman ni queremos serlo'

Maider Beistegi | eitb.eus

16/10/2015

Rompiendo con la imagen de madre perfecta y entregada, el Club de Malas Madres cuenta con 117.000 seguidores. Echan mano del humor para desmitificar la maternidad y derribar la imagen de superwoman.

Las malas madres se reivindican. Huyen de las sonrisas tatuadas, la perfección de la superwoman, y del maravilloso mundo de la maternidad del New Momism, una corriente que algunos enmarcan en el posfeminismo y que describe la maternidad como "una competencia" y como "la cosa más importante que puede hacer una mujer".

Las malas madres hacen lo que pueden, hasta hace bien poco de una manera timorata, en una sociedad que les observa, mira y examina a menudo con rudeza. Pero ahora sacan la cabeza, y se ríen de ellas mismas. Prefieren no fingir la maternidad perfecta y confesar lo mucho que cansa y cómo se equivocan. El Club de Malas Madres nace de la necesidad de responder a todas estas exigencias desde el humor; riéndose de las imperfecciones, con la fuerza que da compartir las experiencias.

Las malas madres se definen como un lobby de presión "con mucho sueño, poco tiempo libre, alergia a la ñoñería y ganas de cambiar el mundo o, al menos, de morir en el intento". Laura Baena, creativa y fundadora del Club de Malas Madres, ha revolucionado las redes con miles de seguidores (117.000 seguidores en Facebook) diarios con ganas de contar sus penurias cotidianas, y que hablan desde la experiencia y la sabiduría. Pero sobretodo con grandes dosis de humor. El club, que cumplirá dos años, tiene también su propio libro, Soy malamadre, escrito y diseñado por Baena.

Dentro de poco serán dos años desde que se fundó el Club de Malas Madres que ha sido toda una revolución en la red. Facebook cuenta ya con 117.000 seguidores y la cuenta de Twitter e Instagram no para de crecer.

El balance no puede ser más positivo, se ha formado una comunidad emocional muy potente en el que aprendemos día a día y del que han surgido proyectos muy interesantes como concilia13f y entupielrefugiado, que tienen un importante papel social y que son altavoces de una generación de mujeres que tiene mucho que decir.

A final de año hará dos años que un día comencé a desahogarme por twitter porque me sentía malamadre por no llegar a las cotas de exigencia que nos impone la sociedad. Nos queda mucho por hacer por cambiar ese modelo social de madre perfecta, pero creo que en estos dos años hemos sentado las bases de esta realidad que no tenemos prejuicios en compartir porque creo que si algo nos une a todas las mujeres y en concreto a las madres es que no somos superwoman ni queremos serlo. Y si todo esto lo decimos con sentido del humor, a través de nuestros tips diarios, mucho mejor.

Las malas madres se definen como un lobby de presión "con mucho sueño, poco tiempo libre, alergia a la ñoñería y ganas de cambiar el mundo o, al menos, de morir en el intento". Dice Carolina del Olmo, en ¿Dónde está mi tribu? que la maternidad es un ejercicio de soledad.

Sí, el club es liberador porque todas nos atrevemos a contar aquello que nos preocupa o nos pasa, somos capaces de reconocer que los buenoshijos no sacan de quicio y que tenemos ganas de huir. Y por supuesto, no por ello los queremos menos. Y este desahogo 2.0 es mucho más fácil que hacerlo en la calle donde no todo el mundo te entiende y además critican tu actitud.

Llevé el libro de las malas madres al parque. Es un libro muy visual, con una edición muy cuidada?..la verdad es que se hizo un corro en cuestión de minutos. Las risas eran compartidas. ¿Qué acogida está teniendo?

Muy buena, estamos muy contentas con el libro, lo llamamos la Biblia de las malasmadres. En cada presentación hemos recibido el cariño de las malasmadres que afirman que se han reído muchísimo con él y es ese libro de consulta, que hay que tener cerca, en la mesita de noche, para releerlo cuando la culpa aceche.

Lo Tips del día, con esa dosis de humor que encierran?¿son una forma de demostrar que reivindicar no es quejarse?

Reivindicar no es quejarse es el lema de nuestra campaña #concilia13f en la que luchamos por conseguir una conciliación de la vida familiar y laboral real. Y los tips son una forma de desahogo en el que no nos quejamos simplemente, nos liberamos como comentábamos antes. Fue el inicio del club, se comparten todos los días a las 10 de la noche y es el momento que todas las malasmadres esperamos para sentirnos acompañadas y un poquito mejor cada día. No es lo mismo que se te quemen las croquetas a ti, que se le quemen a más de 100.000 madres.

La blogosfera anglosajona lleva años llena de malas madres. El blog Her Bad Mother estuvo entre los 25 más influyentes de 2012 según la revista Time.

Eso es estupendo, quiere decir que hay una necesidad social no sólo en España de desmontar y desmitificar la idea de maternidad que ha imperado hasta el momento. Es hora de sacudirnos el modelo de generaciones pasadas.

¿Las malas madres son la reacción al New Momism?

Las malasmadres es la reacción de un conjunto de madres que quieren dejar claro que ser madre no anula el resto de facetas que antes teníamos, y parte de una experiencia personal que conectó con el resto de madres en el 2.0. Dicho esto, el New Momism estadounidense en una filosofía contraria a la nuestra y que vuelve a aquel modelo de madre perfecta con sonrisa perpetua y experta en todo.

Detrás de la mala madre están el buen padre, el buen hijo y la mala sociedad?

Sí, podríamos decirlo así, un buenpadre y un buenhijo dentro de una sociedad que nos mira de reojo porque no hacemos aquello que se espera de nosotras, porque queremos seguir siendo mujeres con nuestras inquietudes. Porque tenemos metas en la vida y planes en los que no entran tus hijos?

Algunas malas madres famosas

Muchas periodistas que han sido las impulsoras y han confiado en nosotras y luego madres que nos recomiendan como Sara Carbonero, Almudena Ariza, Sonsoles Ónega? Y muchas más.

Cómo es un día en la vida de Laura Baena

Como el de la mayoría de las malasmadres, haciendo encaje de bolillos para poder sobrevivir al día a día y llegar sana y salva, sin perder la poca cordura que me queda, al final de la jornada. Al trabajar en mi propio proyecto puedo organizarme un poco mejor. Comienzo la mañana sin parar: desayunos, prisas, colegio? Continuo normalmente trabajando a tope, con muchas reuniones, charlas y horas de ordenador. Y por las tardes me encargo de las buenashijas hasta que llega el buenpadre para compartir tareas y el bucle baños-cenas-dormir.

Cuando el silencio reina en el hogar comienza el turno de noche: revisar emails, adelantar proyectos y preparar el día siguiente? Emprender es un reto precioso para mí, que me permite organizar mi tiempo, pero es muy sacrificado también.

Algún día sacaré tiempo para comer mejor, hacer deporte y leer los libros que cogen polvo en la mesita de noche.