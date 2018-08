Sociedad

Parlamento Europeo

Familiares de desaparecidos piden un protocolo integral de búsquedas

eitb.eus

19/10/2015

Familiares de desaparecidos exigen a la UE medidas conjuntas para ayudar en la búsqueda y asistir a los afectados. En Europa quedan más de 10.000 casos por resolver todos los años.

Familiares y amigos de desaparecidos, como los jóvenes vascos Hodei Egiluz y Borja Lázaro, han pedido hoy en el Parlamento Europeo medidas para mejorar la coordinación policial y judicial en las búsquedas a nivel comunitario y asistir a los afectados.

La Eurocámara ha acogido hoy un seminario sobre las desapariciones en la Unión Europea (UE), coincidiendo con los dos años desde que se perdió la pista el 19 de octubre de 2013 en Amberes (Bélgica) de Hodei, de 23 años y titulado en Ingeniería Informática.

Medio centenar de familiares y amigos del joven vasco participaron en una concentración junto a la Eurocámara, en la que mostraron pancartas con carteles donde se leía "Desaparecido", "Saber lo que pasó es un derecho" o "Podría pasarte a ti".

Ibon Uribe, alcalde de Galdakao, localidad donde residen los padres de Hodei, ha dicho que la UE debería "tomar conciencia de la dimensión del problema", ya que cada año desaparecen unas 250.000 personas en la Unión.

Se trata de un "problema real, no un riesgo potencial" como una alerta alimentaria o terrorista, para las que sí que "existen respuestas protocolarizadas", indicado.

Además, ha dicho que se pide a la UE "una respuesta a la pasividad de los sistemas de búsqueda", así como una mejora en la coordinación tanto entre las instituciones internas de cada país como a nivel de los Veintiocho, y una "asistencia a las familias", por ejemplo, apoyo psicológico o jurídico.

"Hace falta un protocolo integral que dé respuesta a estos planteamientos", ha señalado Uribe.

Asimismo, ha explicado que el ayuntamiento de Galdakao asigna anualmente una partida de 30.000 euros para ayudar a la familia de Hodei a afrontar los gastos económicos de abogados, tener acceso a los expedientes y ayudar en los desplazamientos y alojamiento.

Ana Herrero: ?Me he sentido sola?

Por otro lado, en la concentración por Hodei ha participado Ana Herrero, madre de Borja Lázaro, desaparecido en el norte de Colombia en enero de 2014, quien ha señalado que cree que las instituciones deberían "acompañar más a las familias" y hacer de "intermediarias", porque, aunque los más allegados hacen muchas cosas, falta a menudo "una institución que nos abra las puertas".

"Yo me he sentido sola, porque Hodei tiene una plataforma muy seria que le acompaña, vecinos del pueblo, en cambio yo todo lo que he hecho ha sido por iniciativa propia", ha reconocido.

Sobre la desaparición de su hijo ha explicado que "no se avanza nada", porque se sigue "sin indicios" y que el único mensaje que les llega de las autoridades de la investigación es que "es un misterio, como si se le hubiese tragado la tierra", ha indicado.

Borja, ingeniero de profesión y aficionado a la fotografía, desapareció hace cerca de dos años en la localidad costera del Cabo de la Vela (La Guajira) sin dejar rastro.

Más de 10.000 casos sin resolver

A día de hoy, ni siquiera existe un registro de desaparecidos a nivel comunitario. Y eso que en Europa, los casos que no se resuelven al año son más de 10.000.

En la Comunidad Autónoma Vasca, cada año se registran 3.500 denuncias por desapariciones. Una gran parte de esas denuncias se resuelve satisfactoriamente, aunque quedan casos en los que, a pesar del tiempo transcurrido, no se llega a dar con su paradero.

Siete de cada diez denuncias corresponden a menores fugados de centros de internamiento. Y tres casos de cada 100, quedan con el interrogante abierto. Aunque también es verdad que las estadísticas no son totalmente fiables, porque hay desaparecidos que sí aparecen, pero sus familiares no llegan a retirar la denuncia.

Limbo legal

En los medios de comunicación reflejamos la tristeza y el dolor de las familias, pero más allá hay un limbo legal al que se tienen que enfrentar: compromisos económicos o de otro tipo, ?papeleo? que se complica demasiado cuando el protagonista no aparece por ningún sitio.

En Europa el último estudio sobre personas desaparecidas está centrado en los niños, y data de 2013 y recoge estadísticas de 2011. Según ese informe, se registraron 250.000 desapariciones de niños. No hay datos más actualizados que esos ni un procedimiento común.

Este año se celebrará en Arrigorriaga (Bizkaia) el quinto encuentro técnico sobre personas desaparecidas, para abordar esta problemática.